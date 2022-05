Những bí mật bạn gái không bao giờ nói

Việc duy trì sự minh bạch trong mối quan hệ là điều cần thiết đối với các cặp đôi, nhưng có một số bí mật mà bạn gái không bao giờ nói với bạn.

Tuy nhiên những điều này không ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của cả hai.

Cô ấy tâm sự hầu hết mọi thứ với bạn thân của mình

Bạn gái của bạn sẽ thảo luận mọi thứ với bạn thân của cô ấy. Họ kể và tâm sự mọi điều xảy ra xung quanh cuộc sống và mối quan hệ cả hai với người bạn thân nhất của cô ấy. Nửa kia của bạn sẽ luôn hỏi ý kiến của bạn thân trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ảnh: Boldsky.

Cố gắng làm bạn ghen

Bạn gái của bạn rất thích thú khi thấy bạn ghen với điều gì đó liên quan đến cô ấy. Đôi khi cô ấy sẽ cố tỏ ra thân thiết với đồng nghiệp hoặc bạn bè nam chỉ vì muốn thấy bạn ghen. Nửa kia của bạn chỉ muốn kiểm tra xem bạn có quan tâm, yêu thương và cảm thấy ghen vì cô ấy hay không mà thôi.

Để ý mọi thứ về bạn

Cô ấy có thể để ý đến bất cứ điều gì bạn làm, ngay cả khi bạn đang ngoáy mũi hay làm rơi thức ăn khi đang ăn. Nửa kia của bạn cũng sẽ để ý xem bạn đã ủi quần áo hay chưa hoặc bạn có đánh răng hay không.

Tuy nhiên, cô ấy sẽ chỉ để ý và không nói bất cứ điều gì. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên trau dồi những thói quen tốt trước khi cô ấy khó chịu vì những điều kỳ quặc ấy.

So sánh với người yêu cũ

Dù không nói ra, nhưng trong suy nghĩ, cô ấy sẽ đôi lần so sánh bạn với người cũ. Cô ấy chỉ muốn tìm ra những điểm bạn tốt hơn so với người cũ chứ hoàn toàn không có ý định quay lại với người kia. Cô ấy so sánh bạn chỉ để khẳng định bạn là người xứng đáng để cô ấy dành tình cảm.