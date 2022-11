Những bệnh truyền nhiễm lây khi hôn

Bệnh bạch cầu đơn nhân, giang mai, herpes miệng, thậm chí là quai bị, viêm nướu… có thể lây từ người này sang người khác khi hôn, nhất là khi miệng có các vết loét.

Nụ hôn có thể là con đường lây truyền của nhiều bệnh. Ảnh: Freepik.

Ngoài những bệnh thông thường như cảm lạnh, cúm, chúng ta có thể bị lây rất nhiều bệnh nguy hiểm, truyền nhiễm khác qua nụ hôn. Đặc biệt, một trong số đó là các bệnh lây truyền qua đường tình dục, không thể chữa khỏi.

Mụn rộp (herpes)

Mụn rộp là một trong những bệnh không thể khỏi nhưng nó sẽ chuyển từ thể hoạt động sang thể ngủ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 2/3 dân số thế giới dưới 50 tuổi mắc bệnh herpes simplex 1 (HSV-1), còn được gọi là mụn rộp ở miệng. Cứ 6 người Mỹ dưới 50 tuổi thì khoảng một người mắc bệnh herpes simplex 2 (HSV-2) - mụn rộp sinh dục, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Mụn rộp ở miệng có thể gây ra các vết loét trong và xung quanh miệng. Chính vì vậy, nếu hôn ai đó có tổn thương trong miệng, màng nhầy sẽ khiến mụn rộp dễ lây truyền. Hậu quả là virus HSV-1 truyền từ người này sang người khác.

Giang mai

Bệnh giang mai là bệnh lây truyền qua đường sinh dục với đặc trưng là các vết loét ở vùng kín, thậm chí là miệng. Các vết loét thường có hình tròn và hở ra ngoài. Hôn không phải là cách phổ biến nhất để lây truyền bệnh giang mai mà quan hệ tình dục bằng miệng, hậu môn và âm đạo vẫn được xếp hạng cao hơn. Nhưng tỷ lệ bệnh giang mai đang gia tăng, theo CDC, vì vậy, không loại trừ khả năng những nụ hôn khiến số ca mắc nhiều hơn.

Khả năng lây truyền các bệnh nhiễm trùng như bệnh lậu, chlamydia và HIV qua nước bọt thường không đáng lo ngại, nhưng kịch bản tồi tệ sẽ xảy ra nếu một trong hai có vết xước, loét trong miệng. Bất cứ khi nào có vết loét hở và/hoặc máu, về mặt lý thuyết, nhiễm trùng có thể lây truyền qua đường miệng.

Virus gây bệnh herpes môi, giang mai, viêm nướu, viêm màng não... dễ dàng truyền từ người này sang người khác khi chúng ta hôn. Ảnh: iStock.

Viêm màng não

Viêm màng não là hiện tượng viêm của màng xung quanh não và tủy sống, dẫn đến hàng loạt triệu chứng như đau đầu, cứng gáy, sợ sáng, tăng số lượng bạch cầu trong dịch não tủy. Nguyên nhân viêm màng não có thể là nhiễm khuẩn hoặc không. Viêm màng não có thể do nhiễm vi khuẩn, virus, nấm hoặc ký sinh trùng. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh, viêm màng não có thể được chữa khỏi sau vài tuần hay có thể là trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng.

Theo CDC, tiếp xúc gần gũi với người bị viêm màng não do virus có thể khiến bạn bị lây nhiễm. Nhưng khả năng thực sự chuyển thành viêm màng não rất thấp.

Virus gây bệnh phổ biến nhất gây viêm màng não ở mọi lứa tuổi là Enterovirus. Đặc biệt, virus này chiếm 85% nguyên nhân gây viêm màng não ở trẻ em. Nhóm Coxsackie hoặc Echovirus là căn nguyên phổ biến nhất, hay gặp nhất như Coxsackie virus A6 và B3, Echovirus type 30, 18, 9, 11... Trẻ 3 tháng tuổi thường gặp Coxsackie virus nhóm B, EV-71 và Coxsackievirus A16. Một số chủng virus khác không chỉ gây viêm màng não, mà còn viêm não phối hợp. Virus bại liệt cũng có thể gây viêm não nước trong. Tuy nhiên, sự ra đời của vaccine đã làm giảm đáng kể bệnh bại liệt, từ đó giảm nguy cơ viêm não nước trong.

Trong khi đó, viêm màng não do vi khuẩn thường là loại có liên quan đến các đợt bùng phát. Bởi vi khuẩn có thể lây lan qua tiếp xúc gần gũi, bao gồm cả nụ hôn.

Viêm màng não do vi khuẩn là tình trạng nhiễm khuẩn cấp tính màng não do một số loại vi khuẩn gây nên. Ít nhất 14 căn nguyên gây viêm màng não vi khuẩn. Ở trẻ em, nguyên nhân thường gặp nhất là vi khuẩn Hemophilus influenza type B (Hib), phế cầu và não mô cầu. Ở người lớn lớn là liên cầu khuẩn, phế cầu và não mô cầu. Biểu hiện lâm sàng của màng não nhiễm khuẩn thường là sốt, có hội chứng màng não. Trong một số trường hợp có biểu hiện của ổ nhiễm trùng khởi điểm. Việc điều trị viêm màng não do vi khuẩn vẫn còn khá phức tạp và khó khăn, tốn kém nhiều chi phí.

Không giống như các loại virus, vi khuẩn gây viêm màng não thường có nhiều khả năng gây bệnh cho vật chủ hơn. Theo CDC, các triệu chứng của bệnh gồm cứng cổ, sốt và đau đầu.

Tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng

Tên khác của bệnh này còn là "bệnh hôn". Tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng là nhóm các triệu chứng gây ra bởi virus Epstein-Barr (EBV). Virus này chủ yếu lây lan qua nước bọt từ miệng của người đã bị nhiễm bệnh hoặc khi người nhiễm bệnh ho, hắt hơi, hôn nhau, ăn uống chung. Bệnh không thể lây nhiễm qua máu, theo Mayo Clinic.

Một trong những dấu hiệu đặc trưng của bệnh là mệt mỏi dữ dội kèm đau họng và sưng hạch bạch huyết. Người bệnh chủ yếu được khuyến cáo nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng và uống nhiều nước.

Viêm lợi

Hôn không chỉ là "trao đổi" nước bọt mà cả virus, vi khuẩn. Tùy thuộc vào thói quen chăm sóc sức khỏe răng miệng của cả hai mà vi khuẩn có thể gây ra viêm nướu, sâu răng. Các vi khuẩn này lây khi chúng ta hôn, gây ra tình trạng nướu bị viêm, đỏ.

Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là duy trì chế độ chăm sóc sức khỏe răng miệng, đánh răng 2 lần/ngày, dùng chỉ nha khoa, lấy cao răng thường xuyên.

Ngoài các bệnh trên, theo Medical News Today, quai bị, bệnh bại liệt, rubella, Ebola, sốt xuất huyết, sốt vàng, bệnh dại cũng có thể lây truyền khi chúng ta hôn.