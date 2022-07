Những bệnh tâm lý ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần

Những trường hợp nào có nguy cơ cao bị stress? Người cơ thể yếu, thường xuyên ốm đau

Môi trường sống không lành mạnh

Công việc quá sức

Tất cả điều trên Ứng dụng Pulse by Prudential phân tích nguyên nhân dẫn tới stress thường do hai yếu tố tác động bên trong và bên ngoài. Bên trong là sức khỏe và tâm lý của người bệnh không tốt, thiếu dinh dưỡng, mắc bệnh khó chữa, hay suy nghĩ tiêu cực, sử dụng chất kích thích… Bên ngoài là do môi trường độc hại hoặc gia đình không hạnh phúc.