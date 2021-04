Những bệnh hô hấp trẻ thường mắc khi giao mùa

Hen suyễn: Hen là tình trạng viêm mãn tính đường dẫn khí, đe dọa tính mạng con người nếu không được điều trị kịp thời. Khi tiếp xúc với các yếu tố kích thích, phế quản sẽ bị co thắt, phù nề, chứa đầy chất nhầy gây tắc nghẽn. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính mỗi năm thế giới có khoảng 250.000 trường hợp tử vong do hen suyễn. Triệu chứng đặc trưng của hen suyễn là các cơn ho khò khè kéo dài, có chiều hướng tăng vào ban đêm hoặc lúc gần sáng, thậm chí ho dữ dội dẫn đến khó thở khi chuyển mùa. Việc bị dị ứng hoặc kết hợp các yếu tố môi trường khác như virus, ô nhiễm trong nhà và ngoài trời... đều có thể khởi phát cơn hen suyễn.