Những băng trộm tuổi teen

Thời gian qua, những người phạm tội trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày càng trẻ hóa và gây khó khăn trong công tác quản lý, đấu tranh triệt phá.

Nhiều băng nhóm “tuổi teen” có những hành vi gây mất an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Lực lượng công an đã có nhiều biện pháp răn đe nhằm ngăn ngừa, nhưng tình trạng này vẫn khó cải thiện bởi những nguyên nhân xuất phát từ nhiều phía.

Trong năm 2022, công an các địa phương ở Nghệ An đã bắt giữ nhiều băng trộm, cướp có các nghi phạm trong độ “tuổi teen” tham gia, trong đó có 2 băng cướp tài sản của người đi đường ở TP Vinh và huyện Quỳnh Lưu, băng trộm tài sản trong các đền chùa tại huyện Nghi Lộc. Điều đáng nói, độ tuổi của các nghi phạm trong băng nhóm này mới 15-16 tuổi, nhưng đã bỏ học, thậm chí sử dụng ma túy.

Các nghi phạm trong băng nhóm cướp tài sản tại TP Vinh và thị xã Cửa Lò.

Thiếu tá Nguyễn Đình Cường, đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết nguyên nhân dẫn đến việc nghi phạm ngày càng trẻ hóa là xuất phát từ nhiều phía trong đó có xã hội, gia đình, nhà trường.

Hiện nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, khi giới trẻ tiếp thu những thông tin thiếu sự chọn lọc, thiếu kiểm chứng, các em sẽ dễ dàng tiếp thu những cái xấu, mặt trái của xã hội. Mặt khác, ở độ tuổi 15-16 dễ bị những người xấu lôi kéo, thích thể hiện bản thân, nhưng nhận thức pháp luật còn hạn chế, nên các em ý thức được hậu quả của hành vi mà mình gây nên.

Như chuyên án đấu tranh bắt giữ băng nhóm cướp tài sản, trộm gương chiếu hậu ôtô tại địa bàn TP Vinh (Nghệ An) vào tháng 5/2022, Công an TP Vinh đã bắt giữ 5 người tuổi còn rất trẻ trong băng nhóm tội phạm này. Thiếu tá Nguyễn Trung Dũng, đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Vinh, cho hay các nghi phạm còn rất trẻ nhưng thủ đoạn phạm pháp rất tinh vi, ma mãnh. Hầu hết đã bỏ học, thường xuyên tụ tập chơi bời và lập nên “băng nhóm” để thực hiện các hành vi phạm pháp.

Ban đầu là những vụ trộm tài sản như gương chiếu hậu sau khi tiêu thụ không thành thì chuyển sang cướp tài sản. Nhóm này chuẩn bị kỹ lưỡng khi thuê 2 môtô rồi tháo biển số, sử dụng hung khí gây án và thực hiện các vụ cướp táo tợn trên địa bàn TP Vinh. Các nghi phạm trong băng cướp này là L.X.Đ. (SN 2006), L.N.Đ. (SN 2006), P.T.N. (SN 2003), T.Đ.N.Q. (SN 2007) và L.V.A.Q. (SN 2007, đều trú tại TP Vinh). Trong thời gian từ ngày 23/3 đến 4/4/2022, đã gây ra một vụ trộm, 4 vụ cướp.

“Sau khi gây án, các nghi phạm đã trốn khỏi nơi cư trú, thay đổi số điện thoại. Ban chuyên án phải cử những trinh sát dày dạn kinh nghiệm truy lùng tại các tỉnh thành, đến ngày 21/5 đã bắt được 5 người khi đang lẩn trốn ở Hà Nội và Thanh Hóa. Các nghi phạm trong băng nhóm này khai nhận không những thực hiện nhiều vụ trộm cướp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mà còn đập phá các máy bán hàng tự động để lấy nước uống và các vụ cố ý gây thương tích khác”, thiếu tá Nguyễn Trung Dũng thông tin.