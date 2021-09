Những bản hit của Miley Cyrus

Party in the U.S.A.: Ca khúc nằm trong EP đầy tay The Time of Our Lives, phát hành năm 2009. Bản dance pop đề cập về cuộc sống mới của cô gái từ Nashville, Tennessee chuyển đến Hollywood, California. Party in the U.S.A. được giới chuyên môn đánh giá cao về giai điệu bắt tai và sự trưởng thành trong âm nhạc của Miley so với các tác phẩm teen pop trước đó. Bản hit chiếm giữ hạng 2 trên BXH âm nhạc Mỹ.