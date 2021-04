Những bài toán dành cho ‘Captain America 4’

Nhà sản xuất Malcolm Spellman của “The Falcon and The Winter Soldier” là người chấp bút kịch bản phần phim thứ tư về Captain America. Ông hiện đứng trước nhiều thách thức.

The Falcon and the Winter Soldier tập trung vào di sản mà Steve Rogers (Chris Evans) để lại, cũng như hành trình Sam Wilson (Anthony Mackie) trở thành Captain America mới.

Sau khi tập cuối mini-series khép lại, Marvel Studios sớm công bố dự án Captain America 4 với Malcolm Spellman trong vai trò biên kịch. Ông có lẽ cần phải rút ra nhiều bài học để tác phẩm mới trở nên tốt hơn.

Tập trung vào mối quan hệ giữa Sam Wilson và Bucky Barnes

Ban đầu, Sam và Bucky chỉ bất đắc dĩ hợp tác do đều là bạn của Steve Rogers. Tuy nhiên, họ ngày càng trở nên khắng khít và hiểu nhau hơn sau các nhiệm vụ nguy hiểm. Mối quan hệ của họ không chỉ ý nghĩa, cảm xúc, mà còn hài hước dưới diễn xuất của Anthony Mackie và Sebastian Stan.

Mối quan hệ giữa Sam Wilson và Bucky Barnes cần được khắc họa rõ nét hơn.

Tình bạn này là điều mà người hâm mộ mong muốn được tiếp tục theo dõi trên màn ảnh rộng. Ngoài ra, Bucky cũng là cái tên quan trọng và xuất hiện trong cả ba phần phim về Captain America.

Khán giả đồng thời hy vọng rằng Bucky sẽ hỗ trợ Sam trong hành trình chống tội phạm. Bởi lẽ, những phim trước thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) thường để các phụ tá da màu hỗ trợ siêu anh hùng da trắng, như War Machine (Don Cheadle) với Iron Man (Robert Downey Jr.) hay chính Captain America với Falcon.

Khai thác thêm cuộc sống cá nhân của Sam Wilson

Khán giả rất yêu thích những câu chuyện đời tư của các siêu anh hùng khi họ không đi trừ gian diệt bạo. Tình yêu và sự khó khăn khi chăm sóc dì May của Peter Parker (Tom Holland) hay cuộc chiến của Tony Stark (Robert Downey Jr.) với chứng nghiện rượu và những nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh của Stark Industries cũng quan trọng không kém quá trình hành hiệp trượng nghĩa.

Malcolm Spellman hiểu điều đó nên đã dành rất nhiều thời gian để phát triển thế giới riêng của Sam Wilson. Người xem đã được gặp các thành viên trong gia đình anh và khám phá cuộc sống của họ. Thú vị hơn, Bucky cũng bị thu hút vào thế giới của người bạn mình.

Khán giả quan tâm tới đời sống cá nhân của Sam Wilson và gia đình anh.

Captain America 4 cần phải kể thêm về cuộc sống cá nhân của Sam, tiếp tục phát triển Captain America mới như một người tồn tại trong bối cảnh văn hóa cụ thể. Điều này sẽ giúp khán giả phân biệt được Sam Wilson với người tiền nhiệm Steve Rogers, thay vì chỉ là một siêu anh hùng mang khiên khác.

Steve Rogers là một người buộc phải từ bỏ thế giới riêng để trở thành Captain America. Anh đã chấp nhận hy sinh trong Captain America: The First Avenger (2011), phá hủy chính S.H.I.E.L.D. khi tổ chức bị H.Y.D.R.A. xâm nhập ở The Winter Soldier, và cuối cùng là phá tan nhóm Avengers do không chịu thỏa hiệp ở Civil War.

Sam Wilson cũng cần phải được đặt vào những tình huống tương tự và bị giằng xé giữa việc làm Captain America và một người bình thường. Nhưng anh được xây dựng khác với Steve Rogers khi đang cố gắng tìm kiếm sự cân bằng. Đây là thứ chưa ai từng thấy trong Captain America đời trước.

Thắt chặt kịch bản và tông màu

The Falcon and The Winter Soldier sở hữu kịch bản xoay quanh di sản của Captain America, nạn phân biệt chủng tộc tại nước Mỹ hiện đại, hoàn cảnh của những người tị nạn, thậm chí là tạo ra một cuộc tranh luận về bản chất của chính người Mỹ bằng cách đối chiếu Sam Wilson với John Walker (Wyatt Russell).

Sam Wilson trở thành Captain America mới sau mùa phim.

Song, do có quá nhiều ý tưởng, một số phân đoạn trở nên có phần sáo rỗng, dông dài. Tệ hơn nữa, các thông điệp đôi khi trở nên lộn xộn và gây mâu thuẫn, đặc biệt là xung quanh John Walker. Là một phim điện ảnh, Captain America 4 sẽ có thời lượng ngắn hơn nhiều.

Malcom Spellman phải suy nghĩ cẩn thận để hợp lý hóa câu chuyện, cũng như cân nhắc những chủ đề, thông điệp mà ông muốn truyền tải đến người xem. Thời lượng ngắn hơn có nghĩa rằng câu chuyện cần chặt chẽ hơn rất nhiều.

Tránh việc tiết lộ kịch bản trước quá nhiều

Vấn đề cuối cùng mà Malcolm Spellman cần giải quyết là việc kịch bản hé lộ trước quá nhiều tình tiết then chốt.

Trên thực tế, nội dung The Falcon and The Winter Soldier vô cùng dễ đoán, đặc biệt với những ai đã đọc qua truyện tranh gốc.

Cú twist về Sharon Carter không gây bất ngờ và chưa đủ thuyết phục người xem.

Fan truyện tranh Marvel nào cũng biết John Walker sẽ thất bại trong việc trở thành Captain America và rồi đảm nhận vai trò U.S. Agent. Việc Sharon Carter (Emily VanCamp) chính là Power Broker cũng đã bị đoán ra từ tập ba.

Công bằng mà nói, câu chuyện của loạt phim khó lòng rẽ sang hướng khác với những dự tính tương lai của MCU. Việc Sam Wilson kế thừa chiếc khiên và trở thành Captain America mới là buộc phải xảy ra từ cái kết của Avengers: Endgame. Hay câu chuyện của John Walker cũng chỉ có một hướng giải quyết duy nhất.

Tuy nhiên, Spellman sẽ có cơ hội tiếp cận Captain America 4 với sự tự do lớn hơn. Tác phẩm có nhiều hướng khai thác, cũng như liên quan tới nhiều siêu anh hùng khác thuộc MCU. Vì thế, bộ phim nên mang đến một nút thắt bất ngờ và hiệu quả hơn những gì mà The Falcon and the Winter Soldier làm được.