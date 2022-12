Những bài tập giúp giảm cân nhanh cho dịp lễ cuối năm

Đừng để những bữa tiệc cuối năm làm hỏng quá trình giảm cân và tập luyện của bạn.

Tập luyện mỗi ngày là cách để có được cơ thể thon gọn. Ảnh: Pexels.

Cuối năm là thời điểm mà mọi người phải tham gia vào nhiều bữa tiệc và lễ hội. Nỗi lo về việc tăng cân, không kiểm soát được chế độ ăn uống khiến nhiều người e dè khi đồng ý tham gia tiệc cuối năm.

Mike Bohl - chuyên gia dinh dưỡng và thành viên Hội đồng chuyên gia y tế của Eat This Not That - cho biết: "Bí quyết để giảm cân nhanh chóng là tập thể dục đều đặn".

Khi bạn đã sẵn sàng đốt cháy lượng calo dư thừa đó, có một số bài tập đốt cháy calo hiệu quả sẽ giúp bạn lấy lại vóc dáng cân đối.

Aerobic

Theo Eat This Not That, cách tốt để đốt cháy trọng lượng dư thừa là tập aerobic. Tiến sĩ Mike Bohl nói: "Trong những tháng mùa đông, nhiều người ngại đi ra ngoài để tập thể dục".

Do đó, tập luyện tại nhà với các bài tập aerobic giúp cơ thể năng động hơn, tiêu hao mỡ và tạo nên cơ thể săn chắc.

Ngoài ra, các máy hỗ trợ tim mạch như xe đạp cố định hoặc máy leo cầu thang có thể rèn luyện cơ chân của bạn. Để có thân hình như mong muốn, bạn nên kết hợp tập máy với các động tác dành cho tay, chân và bụng.

Bơi

Bơi lội là cách hiệu quả để đốt cháy calo. Theo Healthline, bơi lội là bộ môn giúp vận động mọi thứ từ cánh tay, vai, chân cho đến các cơ ở lưng và bắp tay.

Tiến sĩ Mike Bohl cho biết hoạt động này đốt cháy 300-700 calo/giờ để cơ thể săn chắc hơn. Theo Women's Health, thêm một bài tập bơi hàng tuần vào kế hoạch tập luyện của bạn có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, chẳng hạn bệnh tim, tiểu đường loại 2 và đột quỵ.

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2021 trên BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation cho thấy bơi lội trong thời gian 16 tuần giúp giảm đáng kể lượng mỡ trong cơ thể và điều chỉnh chỉ số BMI hợp lý.

Bơi lội có vai trò như một bài tập toàn thân giúp thư giãn các cơ bắp và giảm đau. Ảnh: Anlene.

Rèn luyện sức mạnh

Theo Healthline, bất kỳ chuyển động thể chất nào mà bạn sử dụng trọng lượng cơ thể hoặc thiết bị để xây dựng khối lượng cơ bắp, sức đề kháng và sức bền được gọi là rèn luyện sức mạnh.

Có nhiều hình thức rèn luyện sức mạnh, chẳng hạn các bài tập thể hình, nâng tạ hoặc luyện tập theo mạch.

Tập luyện sức mạnh giúp tăng cường trao đổi chất cho cơ thể. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ trao đổi chất tăng lên đến 72 giờ sau khi rèn luyện sức mạnh. Điều này có nghĩa là bạn vẫn đang đốt cháy thêm calo nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày sau khi tập.

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra lợi ích của các bài tập rèn luyện sức mạnh để giảm mỡ bụng và mỡ toàn thân, xây dựng cơ bắp khỏe hơn, tạo ra vẻ ngoài khỏe khoắn và gọn gàng.

Tập tạ đúng cách giúp săn chắc các cơ, cải thiện sức mạnh và sự dẻo dai. Ảnh: iStock.

Các bài tập toàn thân

Các bài tập toàn thân có lợi để đốt cháy nhiều calo như lunges, pull-up, push-up và squats. Thực hiện bất kỳ động tác và bài tập nào trong số này sẽ kích hoạt đồng thời các nhóm cơ khác nhau để cơ thể thon gọn và săn chắc hơn.

Các bài tập toàn thân có thể được thực hiện chỉ trong 2-3 ngày/tuần. Nếu bạn thích tập luyện ở nhà, các bài tập toàn thân là một lựa chọn tốt.

Tập luyện toàn thân là cách thiết lập bài tập giảm mỡ lý tưởng vì chúng giúp bạn tập từng nhóm cơ ít nhất 2 lần/tuần, nhưng sẽ không đòi hỏi quá nhiều ở cơ thể về mặt phục hồi. Với phương pháp giảm cân phù hợp, bạn có thể đốt cháy chất béo, làm săn chắc cơ thể và có khả năng cảm thấy tốt hơn về tinh thần lẫn thể chất.

Kết quả của bạn phụ thuộc vào chất lượng nỗ lực mà bạn dành cho mục tiêu của mình. Vì vậy, hãy nhất quán và kỷ luật trong cách tập luyện.