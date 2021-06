Những bài hát bị cấm nghe trong kỳ thi đại học

Sorry Sorry (Super Junior): Ra mắt năm 2009, Sorry Sorry của Super Junior là một trong những ca khúc đầu tiên được nhắc tên trong danh sách. Đây được coi là ca khúc mang tính đại diện cho Super Junior. Mang ảnh hưởng của nhạc funk tại Mỹ và dòng R&B đương đại, ca khúc nhạc dance lôi cuốn này có phần điệp khúc earworm bắt tai với từ “sorry” lặp đi lặp lại trong bài hát.