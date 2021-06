Những bác sĩ trẻ đối mặt 'cuộc thử thách bằng lửa'

Cuốn sách của tác giả Emma Goldberg kể về cuộc chiến chống Covid-19 tại tuyến đầu của 6 bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp trường đại học ở Mỹ.

Life on the Line: Young Doctors Come of Age in a Pandemic (tạm dịch: Sự sống trên lằn ranh: Những bác sĩ trẻ tuổi trưởng thành trong đại dịch) của tác giả Emma Goldberg là bức chân dung sống động về 6 bác sĩ trẻ tuổi lao ra tiền tuyến chống Covid-19 khi vừa tốt nghiệp được một tuần.

Được viết kết hợp giữa phỏng vấn và hồi ký, Life on the Line tái hiện khung cảnh căng thẳng trong phòng cấp cứu, cuộc gặp gỡ với bệnh nhân đang hấp hối và cả thời khắc đưa ra quyết định sinh tử... Tất cả vẽ ra hình ảnh của các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

Lời thề Hippocrate qua Zoom

Sáu bác sĩ trong câu chuyện của Emma Goldberg bao gồm: Sam, Gabriela, Iris, Ben, Elana và Jay. Họ xuất thân từ đa sắc tộc, gặp nhiều vấn đề riêng về cá nhân và gia đình. Tuy nhiên, họ cùng chung một giấc mơ gắn bó với ngành y.

Cuốn sách của Emma Goldberg mang đến bức tranh về cuộc sống của các bác sĩ trẻ trong thời kì đại dịch. Ảnh: Amazon.

Thời điểm chuẩn bị hoàn thành chương trình học là lúc đại dịch Covid-19 bắt đầu tấn công nước Mỹ, các bác sĩ phải tự cách ly ở nhà. Họ chờ đợi ngày "Match Day" để biết được nơi mình bắt đầu làm việc.

Ngay khi hay tin các bệnh viện tuyến đầu tại New York vỡ trận vì "số ca nhiễm đang ồ ạt như những cơn sóng thần", tất cả đều đăng ký nguyện vọng xin được vào tâm dịch. Nhưng trước hết họ phải ra trường đúng nghĩa để trở thành bác sĩ.

Không những cái ôm hay nắm tay thật chặt, lễ tốt nghiệp được tiến hành online. Các bác sĩ phải thực hiện lời thề Hippocrate thiêng liêng thông qua ứng dụng Zoom thay vì đứng cạnh nhau trong hội trường lớn.

Một tuần sau, 6 người trẻ biết họ được gửi đến hai bệnh viện Bellevue và Montefiore (New York), nơi tiền tuyến của cuộc chiến chống Covid-19, tâm điểm khủng hoảng của nước Mỹ lúc bấy giờ.

"Những bác sĩ mới này biết họ đại diện cho đội tiên phong của hệ thống y tế Mỹ với cam kết phục vụ tất cả bệnh nhân, kể cả người bị gạt ra ngoài lề. Họ không xem mình là anh hùng, nhưng với những rủi ro nghề nghiệp như thế, không còn từ nào thích hợp dành cho họ", Emma Goldberg viết.

Thực tế choáng ngợp

Dù đã tưởng tượng trong đầu về hiện trạng tồi tệ, nhưng khi đến chiến trường, các bác sĩ trẻ phát hiện ra rằng việc chữa trị tại bệnh viện trong trận đại dịch đặt ra một loạt thách thức nghiệt ngã.

Số bệnh nhân tử vong ở mức báo động. Mã báo hiệu ngừng tim cứ reo lên vài phút một lần. Hơn nữa, quy tắc ngăn ngừa lây nhiễm chéo giữa bệnh nhân và bác sĩ giới hạn thời gian khám chữa bệnh.

"Làm thế nào để chăm sóc bệnh nhân khi bác sĩ không thể khám hoặc thậm chí nói chuyện với họ? Đó là một tình thế tiến thoái lưỡng nan mà nhiều bác sĩ tiền tuyến phải đối mặt", trích từ Life on the Line.

Các bác sĩ trẻ đối mặt nhiều vấn đề trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Ảnh: Guardian.

Khía cạnh tàn khốc khác của đại dịch mà các bác sĩ trẻ đối mặt là việc cách ly bệnh nhân thậm chí kéo dài đến lúc hấp hối.

"Trước khi đại dịch xảy ra, bệnh nhân có thể mất trong vòng tay của gia đình với hơn 30 người xung quanh cùng lời cầu nguyện. Covid-19 bùng nổ, người ta hấp hối và y tá chịu trách nhiệm gọi video cho các thành viên của gia đình bằng chiếc iPhone", trích từ Life on the Line.

Goldberg cũng cảnh báo tình trạng các bác sĩ trẻ quá tải về mặt tâm lý, bởi họ phải đối diện nhiều cái chết và sự lựa chọn mang tính sinh tử.

Ngay cả khi các trường hợp tử vong do Covid-19 giảm bớt, nỗi đau tâm lý của nhân viên y tế có khả năng tiếp tục và thậm chí còn trầm trọng hơn.

"Các nhân viên y tế được tôn vinh như những anh hùng vì đang đứng ở tuyến đầu chống dịch. Nhưng các anh hùng đang bị tổn thương một cách tồi tệ, họ đang bị bao vây bởi cảm giác hụt ​​hẫng và lo lắng", Goldberg viết.

Life on the Line được tờ New York Times dành nhiều lời khen tặng: "Cuốn sách là một biên niên sử quý giá về những gì các bác sĩ đã trải qua khi chiến đấu với đại dịch trong năm qua. Họ là người cản đảm nhất, những bác sĩ trẻ tuổi đối mặt với cuộc thử thách bằng lửa".