Những ái nữ nhà tài phiệt trong vũ hội của giới siêu giàu

Le Bal là vũ hội nổi tiếng của giới siêu giàu, được xem là lễ ra mắt giới thượng lưu của các thiên kim tiểu thư trong các gia đình danh giá khắp thế giới. Sự kiện được tổ chức tại Paris, Pháp thu hút sự chú ý, công chúng đặc biệt tò mò về danh sách khách mời mỗi năm.

Để phù hợp với danh sách khách mời, bao gồm nhiều thành viên tầng lớp quý tộc và hoàng gia, vũ hội năm nay được tổ chức vào tháng 11 tại Shangri-La ở Paris. Theo trang web, đây là nơi ở cũ của Hoàng tử Roland Bonaparte, một hoàng gia Pháp và hậu duệ của Napoléon Bonaparte qua đời năm 1924, Insider đưa tin.

Năm nay có 18 cô gái được mời. Ngoại trừ Eileen Gu là vận động viên Olympic, những người khác đều là ái nữ của những gia đình doanh nhân giàu có hoặc thành viên hoàng gia.

Eileen Gu (Cốc Ái Lăng) là một trong những gương mặt nổi bật trong danh sách khách mời lần này. Vận động viên sinh năm 2003 trở thành cái tên được săn đón sau khi giành huy chương vàng môn trượt tuyết tại Olympic 2022.

Việc chọn đại diện thi đấu cho quê mẹ Trung Quốc vào năm 2019, khả năng nói tiếng Quan Thoại lưu loát cùng ngoại hình sáng đã trở thành những yếu tố giúp cô nàng con lai trở thành gương mặt quảng cáo đắt giá ở xứ tỷ dân.

Trước đó, Gu đã là người mẫu xuất hiện tại nhiều sàn diễn thời trang quốc tế. Sau màn trình diễn bùng nổ tại Olympic, "Công chúa tuyết" được các nhãn hàng thời trang xa xỉ săn đón, mời làm gương mặt đại diện.

Cai Wenhao là con gái của nghệ sĩ đương đại Trung Quốc Cai Guoqiang (đang sinh sống và làm việc tại Mỹ).

Nghệ sĩ Cai Guoqiang là chủ nhân của nhiều sản phẩm mang đậm dấu ấn, được đánh giá cao. Ông là người đầu tiên đưa thuốc nổ vào thế giới nghệ thuật đương đại.

Những tác phẩm ấn tượng của ông có thể kể đến như chiếc thang thuốc nổ cao 500 m bắc thẳng lên bầu trời, nhiều bức tranh bằng thuốc súng. Các tác phẩm của ông được ghi nhận kỷ lục thế giới, và được trưng bày trong các bảo tàng.

Là con gái của nghệ sĩ danh tiếng, Cai Wenhao cũng say mê nghệ thuật từ nhỏ và thể hiện mình là người có năng khiếu thiên phú.

Công chúa Hélène sinh năm 2001, là con thứ 3 của Thái tử Charles-Louis và Công chúa Ileana xứ Orléans.

Trong vũ hội, Công chúa Hélène đã cùng nhảy với anh trai mình là Hoàng tử Philippe. Cô chọn cho mình một thiết kế của nhà thiết kế thời trang người Lebanon, Georges Hobeika.

Không chỉ xuất thân danh giá, cô nàng còn thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn, nét đẹp nàng thơ và tính cách dịu dàng.

Cô là sinh viên khoa Toán của Đại học Durham, miền bắc nước Anh. Cô được giáo dục về các giá trị truyền thống của hoàng gia Pháp, coi trọng di sản văn hóa và lịch sử của tổ tiên họ.

Leah Bain (sinh năm 2005) là con gái thứ hai của Công chúa Na Uy Martha Louise và nhà văn Ari Behn. Thay vì sống khép kín như đa số thành viên hoàng tộc, Leah trở thành beauty blogger nổi tiếng, thoải mái chia sẻ hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội.

Năm 2021, Leah cũng giành được giải thưởng "người có sức ảnh hưởng về làm đẹp của năm" tại Vixen Influencer Awards 2021 nhờ lượng người hâm mộ ngày càng tăng trên các nền tảng mạng xã hội.

Cô nàng hiện có 100.000 người theo dõi trên trang Instagram cá nhân và con số không ngừng tăng lên. Chia sẻ trên chương trình Good Morning Norway, cô cho biết không muốn làm các công việc nhàm chán, có kế hoạch theo đuổi sự nghiệp trong ngành thời trang.

Ineyatind Kaur là con gái của Ranind Singh, người thừa kế danh nghĩa của triều đại Patiala. Trong bữa tiệc Le Bal, cô đã khiêu vũ cùng cha mình trong chiếc váy vàng từ một thương hiệu cao cấp của Ấn Độ.

Gia đình hoàng gia này nổi tiếng với bộ sưu tập trang sức xa xỉ nhất của họ là "Vòng cổ Patiara" được khảm gần 3.000 viên kim cương, nặng 962,25 carat và được thực hiện bởi thương hiệu cao cấp Cartier.

Ông cố của Ineyatind Kaur cũng chính là khách hàng đầu tiên của Cartier. Louis, con trai của người sáng lập thương hiệu Boucheron, đã vẽ tay 149 trang bản thảo trang sức cho ông, tạo nên một huyền thoại trong ngành.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.