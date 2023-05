Những ai có mặt trong bức ảnh được chờ đợi nhất ngày đăng quang ở Anh

Nhà vua và hoàng hậu hôm 6/5 xuất hiện trên ban công Cung điện Buckingham cùng Công chúa Anne, Hoàng tử Edward và vợ của ông - phu nhân Sophie.

Hoàng tử William và Công nương Kate cũng có mặt cùng với các con gồm Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis, CNN đưa tin.

Tuy nhiên, Hoàng tử Harry không có mặt tại ban công. Anh dường như đã tách khỏi gia đình hoàng gia sau buổi lễ. Hoàng tử Andrew cũng không có mặt.

Trước đó, Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Harry đều xuất hiện trong lễ đăng quang. Hoàng tử Harry đã lên ôtô ngay sau khi kết thúc buổi lễ tại Tu viện Westminster.

Hoàng tử Harry đã từ bỏ tư cách thành viên hoàng gia vào năm 2021. Buổi lễ đăng quang cũng là lần đầu tiên anh xuất hiện công khai cùng gia đình hoàng gia kể từ khi phát hành cuốn hồi ký "Spare".

Con trai út của nhà vua trở về London mà không có vợ Meghan và các con - Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet. Lễ đăng quang trùng với sinh nhật lần thứ tư của Hoàng tử Archie.

Trong khi đó, Cung điện Buckingham đã tuyên bố thu hồi tước hiệu của Hoàng tử Andrew vì bê bối pháp lý liên quan đến một vụ quấy rối tình dục.

