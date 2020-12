Những ai bị bắt liên quan vụ ông Tất Thành Cang?

Liên quan những sai phạm của Công ty Tân Thuận, ngoài ông Tất Thành Cang, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 18 bị can khác.

Công ty Tân Thuận liên quan 2 vụ sai phạm là bán 9 triệu cổ phiếu Công ty Sadeco cho Nguyễn Kim và bán rẻ đất Phước Kiển (huyện Nhà Bè). Trong 2 vụ này, ông Tất Thành Cang đều có dấu hiệu có vi phạm khi chấp thuận chủ trương sai quy định, vượt thẩm quyền.

Ông Tề Trí Dũng và dàn lãnh đạo Sadeco

Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) là thành viên của Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước). Tháng 6/2017, Công ty Sadeco chuyển nhượng cho Công ty Nguyễn Kim 9 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty IPC tại Công ty Sadeco từ 44% xuống 28,8%.

Theo Thanh tra TP.HCM, thương vụ chuyển nhượng này đã gây thiệt hại 153 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Sau khi thanh tra, tháng 10/2018, Thanh tra TP.HCM kiến nghị Công an TP.HCM điều tra làm rõ Công ty Sadeco vì có dấu hiệu gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước. Giữa năm 2019, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận kiêm Chủ tịch HĐQT Sadeco) và bà Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng giám đốc Công ty Sadeco) để điều tra về 2 tội danh: Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đến tháng 6/2020, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố 3 bị can liên quan đến vụ này, gồm ông Trần Công Thiện (nguyên Tổng giám đốc IPC), Huỳnh Phước Long (nguyên thành viên HĐQT Sadeco) và Đỗ Công Hiệp (nguyên Kế toán trưởng Sadeco).

Bà Hồ Thị Thanh Phúc (trái) và ông Tề Trí Dũng (phải) trước khi bị bắt. Ảnh: Sadeco.

Theo kết luận trước đó của Thanh tra TP.HCM, tháng 6/2017, khi chưa trình UBND thành phố chủ trương tăng vốn góp, Sadeco đã phát hành 9 triệu cổ phiếu và bán cho Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng mỗi cổ phiếu. Công ty IPC viện dẫn thông báo truyền đạt ý kiến chấp thuận của Phó bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang.

Tuy nhiên, Thanh tra TP.HCM kết luận thông báo này chỉ là chỉ đạo của riêng ông Tất Thành Cang, không phải chủ trương của Thường trực Thành ủy. Chỉ đạo sai phạm này đã gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Nhiều lãnh đạo IPC bị bắt

Trước khi bị khởi tố vì vi phạm về quản lý vốn Nhà nước tại Sadeco, ông Trần Công Thiện (nguyên Tổng giám đốc IPC) đã bị cơ quan điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam ngày 6/1 do liên quan đến vụ chuyển nhượng 320.000 m2 đất đã đền bù tại Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Cùng bị khởi tố cùng ông Thiện còn có ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty IPC.

Đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, bị bán rẻ. Ảnh: Lê Quân.

Theo cáo buộc, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng hơn 320.000 m2 đất tại dự án khu dân cư Phước Kiển cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Đây là khu đất có vị trí đẹp cạnh sông Sài Gòn nhưng chỉ bán giá 1,29 triệu đồng/m2, thu về ngân sách hơn 419 tỷ đồng .

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương năm 2018, ông Tất Thành Cang liên đới khi chấp thuận chủ trương cho chuyển nhượng và chấp thuận chủ trương bán chỉ định khu đất 32.000 m2 này.

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Sadeco, ngày 21/11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thực hiện quyết định khởi tố, lệnh khám xét với 12 bị can để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

12 người bị khởi tố gồm: Phạm Xuân Trung (Phó tổng giám đốc IPC), Trần Mạnh Khôi (nguyên Trưởng ban kiểm soát), Đoàn Minh Lý, Lê Hoàng Minh (Chủ tịch HĐTV IPC), Phùng Đức Trí (Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó tổng giám đốc IPC), Nguyễn Trường Bảo Khánh (thành viên chuyên trách HĐTV IPC), Trần Đăng Linh (đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc công ty), Lương Chí Cường (chuyên viên tài chính - kế hoạch IPC), Đoàn Thị Minh Trang (nguyên Trưởng phòng tài chính - kế hoạch IPC), Lâm Văn Tuấn, Vũ Xuân Đức (đảng ủy viên, thành viên chuyên trách HĐTV IPC) và Phạm Văn Thông (nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy).

Ông Tất Thành Cang bị Công an TP.HCM bắt ngày 16/12. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến ngày 16/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Tất Thành Cang (nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) vì vi phạm trong việc phát hành cổ phiếu tại Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận và Công ty cổ phần Sadeco.

Như vậy, ông Tất Thành Cang là người thứ 17 bị bắt liên quan đến vụ bán 9 triệu cổ phiếu Sadeco và là người thứ 19 bị bắt vì liên quan đến các vi phạm của Công ty Tân Thuận (IPC).