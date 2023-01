Những ‘ác nữ’ mang tính biểu tượng của làng phim Hàn

Kim So Yeon vai Cheon Seo Jin: Cheon Seo Jin do Kim So Yeon thủ vai là một trong những nhân vật phản diện gây được nhiều tiếng vang nhất khi Penthouse lên sóng và trở thành hiện tượng. Như vậy, khoảng 20 năm sau thành công vang dội của All About Eve, Kim So Yeon một lần nữa khẳng định sức hút mạnh mẽ với “cơn sốt ác nữ” Cheon Seo Jin trong bom tấn truyền hình đề tài hôn nhân, gia đình.