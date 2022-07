Những ác nhân có thể bước ra từ comic trong giai đoạn mới của Marvel

Theo nhiều thông tin, có thể Kang the Conqueror sẽ là một trong những nhân vật phản diện của phim Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Trong comic, Kang có tên thật là Nathaniel Richard và được biết đến như kẻ chinh phục đa vũ trụ. Sức mạnh và sự hiểu biết về đa vũ trụ chính là thứ vũ khí đáng sợ của hắn. Kang the Conqueror có khả năng thao túng và khống chế sự phân nhánh của từng vũ trụ. Hắn rất khó thua cuộc bởi mỗi lần như vậy, Kang sẽ quay ngược thời gian và làm lại từ đầu. Kang bị ám ảnh về việc tìm kiếm đối thủ xứng đáng, bất chấp không gian hay thời gian. Ảnh: Flickering.