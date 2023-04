Những ác nhân cần phải 'né mặt' Người Sắt

Ban đầu, Grim Reaper không có sức mạnh đặc biệt, nhưng sở hữu kỹ năng chiến đấu và vũ khí nguy hiểm. Sau này, hắn có sức mạnh chiêu hồn, dịch chuyển tức thời, triệu hồi quỷ, tạo ảo ảnh và khả năng thấu thị. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để giúp hắn đánh bại Iron Man, tờ Cbr đánh giá. Bộ giáp của Người Sắt có thể chịu được các đòn tấn công của Grim Reaper. Chưa kể, hệ thống vũ khí và khả năng bay lượn mang lại lợi thế rất lớn cho Người Sắt. Grim Reaper không mạnh về khoản độc chiến, và Iron Man dễ dàng lợi dụng điều này để đánh bại đối thủ. Sắp tới, gã ác nhân này nhiều khả năng sẽ bước chân lên màn ảnh MCU trong series Wonder Man, do Demetrius Grosse thủ vai. Ảnh: Wiki of Nerds.