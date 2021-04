Nhựa Bình Minh chia cổ tức bằng tiền cao kỷ lục

Công ty nhựa sẽ dùng 99% lợi nhuận của năm 2020 để chia cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt tương ứng 63,2%.

Đại hội cổ đông thường niên 2021 tổ chức sáng nay 27/4 đã thông qua các tờ trình. Trong đó có nội dung chia cổ tức cho cổ đông gần như toàn bộ lợi nhuận có được từ năm 2020.

Cổ tức sẽ chia làm ba đợt, trong đó công ty đã tạm ứng hai đợt trong năm 2020 tỷ lệ 48,4%, tương đương số tiền 396 tỷ đồng . Đợt còn lại dự kiến thực hiện trong năm nay với tỷ lệ 14,8%. Tổng tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 63,2%, tức 6.320 đồng cho một cổ phiếu.

Đây là mức cổ tức bằng tiền cao nhất mà BMP chia cho cổ đông kể từ khi lên sàn vào năm 2006. Công ty nhựa này có truyền thống chia cổ tức tiền mặt đều đặn mỗi năm với tỷ lệ bình quân 30-45%/năm.

Hiện cổ đông Thái Lan Nawaplastic Industries Co. Ltd. (NPI) nắm giữ 54,39% vốn BMP là cổ đông lớn nhất công ty theo ước tính cổ đông Thái có thể hơn 215 tỷ đồng cổ tức tiền mặt. Ngoài ra, một cổ đông ngoại khác cũng đang là cổ đông lớn là KWE Beteiligungen AG đang nắm giữ 7,21% vốn BMP.

Đại hội cũng thông qua mức cổ tức tối thiểu cho năm 2021 là 50% lợi nhuận sau thuế.

Cùng với Nhựa Tiền Phong, Nhựa Đông Á, BMP là một trong những thương hiệu mạnh trên thị trường nhựa xây dựng. Năm ngoái công ty bán ra hơn 110.000 tấn sản phẩm với doanh thu đạt 4.685 tỷ đồng , tăng 8% so với năm 2019. Tuy nhiên lãi sau thuế đạt 523 tỷ đồng , tăng 24% so với năm trước. Theo ông Nguyễn Hoàng Ngân, tổng giám đốc công ty, đây là một năm thành công của công ty trong điều kiện đầy khó khăn của đại dịch Covid-19 và hầu hết doanh nghiệp cùng ngành đều bị sụt giảm đáng kể sản lượng và doanh thu. Công ty tiếp tục duy trì được vị thế dẫn đầu và đã có sự tăng trưởng tốt về thị phần.

Doanh thu và lợi nhuận BMP qua các năm

Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021F Doanh thu column tỷ đồng 3824 3919 4337 4685 5200 Lợi nhuận sau thuế column

465 428 423 523 523

Tuy nhiên nhà sản xuất và cung ứng vật liệu cho xây dựng này nhìn nhận năm 2021 sẽ tương đối thách thức. Mặc dù doanh thu dự kiến tăng 11% đạt 5.200 tỷ đồng , lợi nhuận dự kiến đi ngang ở 523 tỷ đồng .

Theo nhìn nhận của lãnh đạo công ty, kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng trên 6-7% năm nay là tín hiệu tích cực, tuy nhiên Covid-19 vẫn còn là một ẩn số chưa đánh giá hết được tác động, nếu còn tiếp diễn sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và làm suy giảm nhu cầu tiêu thụ. Trong khi đó giá nguyên liệu đầu vào là bột PVC hiện nay đã tăng 1,9 lần so với giá bình quân 2020 và tăng 2,8 lần so với giá thấp nhất năm 2020. Theo đó các dự báo giá nguyên liệu liên tục bị lạc hậu trong chu kỳ siêu tăng giá trên toàn cầu và trong nhiều lĩnh vực, chưa kể chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, nguồn cung bị hạn chế do giá cao.

Chốt phiên hôm nay, BMP đóng cửa trong sắc đỏ tại 58.500 đồng/cổ phiếu với 69.000 đơn vị khớp lệnh, tương đương mức giá đầu năm.