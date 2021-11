Nhu cầu tìm thợ massage tại nhà ở TP.HCM

Hiện các loại hình dịch vụ về spa vẫn chưa được phép hoạt động lại. Nhiều người có nhu cầu đã liên hệ các kỹ thuật viên, đặt lịch đến làm tại nhà.

Công việc văn phòng tuy không đòi hỏi vận động tay chân nhưng vô tình khiến Như Thảo (28 tuổi, quận 3) mắc chứng đau vai gáy. Bắt đầu từ những cơn nhức mỏi nhẹ, về sau những áp lực lên cột sống ngày một tăng dần.

Thảo cũng không thể sắp xếp thời gian đi tập thể dục nên đến spa trị liệu là sự lựa chọn ưu tiên của cô. Thời gian gần đây, cô chuyển sang gọi kỹ thuật viên về nhà massage thay vì đến tận nơi như trước.

Tiện lợi khi spa chưa mở

“Vì ở cùng nhà với 2 chị đồng nghiệp, tôi thường đặt lịch cho cả 3. Như vậy sẽ tiện hơn cho kỹ thuật viên, người ta thấy khách đông cũng làm nhiệt tình hơn”, Như Thảo kể.

Mặc dù TP.HCM đã nới lỏng giãn cách, mầm bệnh Covid-19 vẫn tiềm ẩn trong cộng đồng. “Làm sao để khỏe mà vẫn an toàn” là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Dịch vụ xoa bóp, tẩm quất tại nhà cũng vì đó mà trở nên được ưa chuộng hơn bao giờ hết.

Nhằm đảm bảo an toàn cho cả hai, chị Thảo từ lúc mới nhắn tin đặt lịch đã gửi thông tin thẻ xanh cho thợ massage. Trong suốt quá trình massage, kỹ thuật viên đeo khẩu trang và khử khuẩn mọi đồ dùng bằng cồn.

Massage ở nhà đôi khi bất tiện vì không đủ đồ nghề nhưng bù lại, Như Thảo thấy thoải mái khi được ở trong không gian quen thuộc. Ảnh minh họa: The Times.

“Giờ đi đến đâu người ta cũng hỏi tới giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine, tôi cứ theo đúng luật mà làm thôi”, Thảo chia sẻ.

Chia sẻ với Zing, chị My (27 tuổi, quận Bình Thạnh) cho biết ngày 18/10 vừa qua là sinh nhật lần thứ 54 của mẹ chị. Những năm trước, My thường dẫn mẹ đi ăn tối và mua sắm. Năm nay My muốn tạo bất ngờ cho mẹ bằng cách gọi thợ massage đến tận nhà.

My cho biết mình đã đăng ký gói massage 10 lần được tặng một lần từ một cơ sở spa. Với mức giá sỉ, chị tiết kiệm được kha khá tiền. Đồng thời, họ cũng được ưu tiên đặt lịch trong mỗi lần sử dụng dịch vụ.

“Mẹ tôi làm nội trợ nên lâu lâu hay than đau mỏi vai, lưng. Tôi đi làm mỗi ngày nên ít khi ở nhà xoa bóp cho bà, mong rằng món quà này sẽ khiến bà hài lòng”, My hào hứng.

Đắt khách

“Tôi là nhân viên massage khiếm thị chuyên vật lý trị liệu, bấm huyệt, cạo gió và giác hơi. Tôi phục vụ tại tất cả các quận huyện trên TP.HCM”, chia sẻ của anh Thanh Toàn (30 tuổi, quận 5) trên trang cá nhân được nhiều khách hàng chú ý.

Hành nghề thợ massage được 5 năm, anh gắn bó với một cơ sở spa dành riêng cho kỹ thuật viên khiếm thị tại quận 10. Do tình hình dịch, công việc anh bị đình trệ. Gánh nặng về cơm áo gạo tiền khiến anh phải chủ động tìm khách mới.

“Dịch vụ bấm huyệt vật lý trị liệu này rất lạnh mạnh, nó đem lại sự thoải mái cho mọi người”, Thanh Toàn nói.

Với mức giá 100.000 đồng/giờ, anh nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn đặt lịch từ tệp khách mới. Mỗi ngày, người đàn ông này đến tận nhà làm cho tầm 2-3 khách.

Thanh Toàn cho biết mình không thể chạy xe máy nên có nhiều bất tiện. Mọi việc di chuyển từ quận này sang quận khác, anh Toàn phải nhờ người dì ở cùng nhà giúp đỡ.

Thanh Toàn vẫn mong chờ ngày được đi làm lại ở cơ sở spa trước đây. Ảnh minh họa: The Times.

Trong 4 tháng, Thanh Toàn lập riêng một Fanpage để tiện liên lạc với khách. Anh nhận được nhiều lời khen và góp ý cho dịch vụ của mình.

“Đây là lợi ích mà công nghệ đem lại, một vài người sau khi trải nghiệm massage khiếm thị đăng bài viết giới thiệu cho bạn bè của mình cùng thử. Một số người biết công việc tôi đang trong giai đoạn vất vả còn ngỏ ý muốn hỗ trợ. Tôi rất xúc động!”, anh bộc bạch.

Chiều 19/11, chị Thanh Hảo (36 tuổi, quận Tân Bình) nhận được cuộc gọi từ một vị khách quen.

Người này kể rằng họ bị đau vai gáy kéo dài làm chèn ép dây thần kinh, dẫn đến tê chân. Ngày trước dịch, họ thường xuyên đi massage nhưng đến nay ở nhà nhiều tháng liền, chứng đau mỏi lại tái phát.

Trước yêu cầu “làm lành nghề, làm lực mạnh”, chị Hảo liền điều phối một kỹ thuật viên với kinh nghiệm 10 năm trong nghề. Bà chủ cơ sở spa tự tin dịch vụ trị liệu bên mình có thể làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất.

Người khách này sau đó hài lòng cho biết cô đã có một giấc ngủ rất ngon. Tuy nhiên, lâu ngày không tác động lực vào khối cơ và huyệt đạo nên người có đôi chút ê ẩm. Thanh Hảo khuyên cô không nên quá lo lắng, cơ thể sẽ tự động khoẻ hơn sau 2 ngày.

Quản lý một đội ngũ với gần 10 thợ, chị Thanh Hảo đảm bảo toàn bộ kỹ thuật viên đều hoàn thành đủ 2 mũi, có tay nghề chuyên môn với kinh nghiệm 3 năm trở lên. Đồng thời, họ nhận làm dịch vụ toàn khu vực TP.HCM.