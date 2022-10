Nhu cầu sách chữa lành cho thiếu nhi gia tăng ở Mỹ

Doanh số bán sách thiếu nhi đề cập đến các sự kiện đau thương như xả súng hay bạo lực và các vấn đề tâm lý trẻ nhỏ liên tục gia tăng tại Mỹ.

Nhà văn Ian Ellis James chia sẻ với các em nhỏ vấn đề về bạo lực và súng đạn. Ảnh: AP.

Theo NPD BookScan, đơn vị theo dõi số liệu về ngành xuất bản Mỹ, doanh số bán sách cho các độc giả nhỏ tuổi về các sự kiện bạo lực và vấn đề tâm lý đã tăng trong 9 năm liên tiếp. Gần sáu triệu cuốn sách về các chủ đề này đã được bán ra vào năm 2021, cao gấp đôi so với năm 2012.

Sự quan tâm trong ngành xuất bản Mỹ

Số liệu này phản ánh đúng tâm lý của các nhà giáo dục và vận động cho thiếu nhi Mỹ. Khi tỷ lệ lo âu và trầm cảm tăng cao trong giới trẻ Mỹ, các chuyên gia này cho rằng sách dành cho trẻ em có thể đóng một vai trò trong việc giúp nhiều em nhỏ vững vàng hơn.

Kristine Enderle, trưởng ban biên tập tại Magination Press, nhà xuất bản sách dành cho trẻ em thuộc Hiệp hội tâm lý Mỹ, cho biết: “Có thể không hoàn toàn đúng khi tìm cách bảo vệ trẻ em khỏi những thực tế khắc nghiệt hơn của cuộc sống và tin tức sợ hãi xung quanh, tuy nhiên, trẻ em đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề và thách thức trong cuộc sống hàng ngày của chúng”.

Trong bối cảnh này, cuốn I’m Not Scared… I’m Prepared đã được tái bản nhiều lần để đáp ứng nhu cầu của độc giả sau vụ thảm sát tại trường tiểu học Robb của Uvalde vào tháng 5, theo đơn vị xuất bản cuốn sách là Trung tâm về Các vấn đề Thanh thiếu niên Quốc gia của Mỹ. Cuốn sách này được xuất bản lần đầu vào năm 2014 và kể về một giáo viên hướng dẫn cho trẻ em phải làm gì khi có "ai đó nguy hiểm" trong trường học.

Theo chuỗi hiệu sách Barnes & Noble, các hiệu sách trên khắp nước Mỹ cũng ghi nhận sự quan tâm đến sách thuộc thể loại này tăng hay giảm tùy theo tin tức liên quan tại khu vực và trên toàn quốc.

Cùng việc nhiều sự kiện bạo lực súng đạn xảy ra tại nước Mỹ gần đây, cũng đang có nhiều cuốn sách mới về đề tài này.

Trong cuốn Numb to This, một cuốn tiểu thuyết đồ họa được phát hành vào tháng này, tác giả Kindra Neely đã kể chi tiết về vụ xả súng tại Đại học Cộng đồng Umpqua năm 2015 ở bang Oregon. Chính tác giả đã sống sót và tìm cách chữa lành về tinh thần giữa những vụ xả súng liên tiếp ở nhiều nơi khác. Ban đầu, trưởng ban biên tập Andrea Colvin của nhà xuất bản Little, Brown Books cho biết bà đã bị sốc khi Kindra Neely đưa ra ý tưởng này nhưng sau đó bà đã cảm thông hơn với điều giới trẻ đang phải trải qua.

“Tôi cần phải hiểu rằng đây là câu chuyện chung lúc này. Đây là điều mà những người trẻ đã trải qua”, bà Colvin nói.

Gia tăng nhu cầu chữa lành tâm lý cho trẻ

Bà Michele Gay, có con gái 7 tuổi Josephine thiệt mạng trong một vụ xả súng ở trường tiểu học Sandy Hook năm 2012, cũng đã tìm đến các cuốn sách thiếu nhi về đề tài này để giúp bình ổn tâm lý cho hai cô con gái còn sống của mình. Một cuốn sách ảnh mà bà đã đọc cho hai em nhỏ nghe là The Ant Hill Disaster, câu chuyện về một chú kiến nhỏ sợ phải quay lại trường sau khi trường bị phá hủy.

Bà Gay, người ủng hộ việc cải thiện an ninh trong trường học, cho biết: “Đó là một trong nhiều cuốn sách giúp các em thoải mái và cho các em một chút tự tin để đối mặt với khó khăn vì các em biết chúng tôi có thể cùng làm điều đó”.

Các chuyên gia cũng nói rằng cha mẹ nên đi đúng hướng trong vấn đề này, chia sẻ với các em nhỏ những cuốn sách chữa lành tâm lý phù hợp với lứa tuổi và được các nhà tâm lý học khuyến nghị.

Các em nhỏ Mỹ được tiếp cận với nhiều cuốn sách về bạo lực và súng đạn để từ đó giúp các em nhận thức và vững vàng về tâm lý. Ảnh: AP.

Ông Aryeh Sova là một nhà tâm lý học tại Chicago, người đã hỗ trợ một số em nhỏ tham dự cuộc diễu hành ngày 4/7 vừa qua ở ngoại ô Highland Park, Illinois, nơi 7 người thiệt mạng trong một vụ bắn súng. Chia sẻ với hãng tin AP, ông nói: “Khi một đứa trẻ đặt nhiều câu hỏi về một sự kiện thì điều đó cho thấy chúng đang lo lắng hoặc chú tâm vào nó. Lúc này, sách có thể là một cách tuyệt vời để trẻ đọc, học cùng với cha mẹ và tự nhìn lại vấn đề theo cách riêng của chúng”.

Tuy nhiên, việc đề cập đến các vấn đề bạo lực khi một đứa trẻ không lo lắng về điều đó có thể gia tăng lo ngại trong tâm lý của chúng một cách không cần thiết.

Đối với những đứa trẻ đã trải qua bạo lực súng đạn, điều quan trọng là phải giải quyết các ảnh hưởng này sớm, nhà văn nổi tiếng Ian Ellis James, tác giả cuốn sách minh họa cho thiếu nhi A Gun Is Not Fun chia sẻ.

Ông Ian Ellis James cũng bày tỏ rằng trẻ nhỏ ở những khu vực bị bạo lực súng đạn nhận thức được điều đó nhiều hơn điều các bậc cha mẹ vẫn nghĩ. “Các em biết về hoa, nến và thiệp chia buồn trên đường phố. Chúng đi qua đó mỗi ngày”, ông nói.

Thông qua văn học và sân khấu dành cho trẻ em, Ian Ellis James đang tìm cách nâng cao nhận thức để giảm bớt bạo lực súng đạn ở thành thị. “Nếu bạn bắt đầu giáo dục khi các em khoảng 5 tuổi và lại đề cập đến điều đó khi các em 6, 7, 8, 9 tuổi, bạn sẽ thay đổi được hành vi của trẻ”, ông chia sẻ.