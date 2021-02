Nhu cầu mua nhà đón Tết Tân Sửu giảm vì Covid-19

Thị trường BĐS trước Tết Nguyên Đán ghi nhận một số tín hiệu tích cực, tuy nhiên Covid-19 trở lại đã tác động tiêu cực đến thị trường bắt đầu từ thời điểm cuối tháng 1/2021.

Theo báo cáo thị trường tháng 1 tại TP.HCM của DKRA Việt Nam, nguồn cung mới giảm đáng kể với 3 dự án mở bán (2 dự án mới và 1 giai đoạn tiếp theo), cung cấp 798 căn hộ, bằng 17,5% so với tháng trước.

DKRA đánh giá việc TP Thủ Đức được thành lập vào đầu năm 2021 đã có những tác động rõ nét lên thị trường bất động sản. Cụ thể, một số dự án mở bán trong tháng tại khu vực này ghi nhận mức giá bán cao hơn 50 – 70% so với những dự án lân cận mở bán trước đó.

Đơn cử, một dự án tại quận Thủ Đức thiết lập mặt bằng giá mới cho phân khúc căn hộ tại đây với giá bán chạm ngưỡng 90 triệu đồng/m2.

Bên cạnh đó, việc bùng phát trở lại của Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý người mua nhà thứ cấp. Đặc biệt, quan sát ở các chung cư đã bàn giao, nhu cầu “mua nhà đón Tết” ghi nhận giảm đáng kể so với những năm trước mặc dù một số chủ nhà đã chủ động giảm nhẹ giá bán.

Nguồn cung và tiêu thụ dự án căn hộ mới tại TP.HCM Nguồn: DKRA Nhãn 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 Nguồn cung column Căn 1052 1788 769 4556 798 Tiêu thụ spline

715 1232 702 3637 685

Theo số liệu mới công bố của Batsongsan.com.vn về thị trường bất động sản đầu năm 2021, trước khi các ca nhiễm Covid mới được công bố vào sáng 28/1 và trước thời gian Tết 30 ngày, mức độ quan tâm tới BĐS được ghi nhận tăng đáng kể.

Cụ thể, lượt tìm kiếm bất động sản trong 30 ngày trước Tết 2021 tăng tới 13% so với cùng kỳ 2020, thời điểm khi chưa có dịch Covid-19 xuất hiện. Trong đó, loại hình đất nền/đất thổ cư được quan tâm nhiều nhất với mức tăng 33,7%.

Thị trường Hà Nội và TP.HCM có mức độ quan tâm của người dân trong tháng 1/2021 giảm so với tháng 12/2020 do ảnh hướng của yếu tố mùa vụ và dịch bệnh. Đối với các bất động sản bán, một số loại hình như nhà riêng, mức độ quan tâm giảm 13%; chung cư giảm 10% và đất giảm 8%. Cùng với đó lượng tin đăng phản ánh nguồn cung cũng giảm tới 21% so với tháng 12/2020.

Ở phân khúc chung cư, giá chung cư tại Hà Nội tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ, cụ thể tăng 0,3% theo tháng và 3,5% theo năm. Trong xu hướng giảm mức độ quan tâm ở thời điểm cận Tết, đáng chú ý chung cư cao cấp lội ngược dòng, tăng 3% so với tháng 12/2020.

Trong khi đó, tại TP.HCM, mức độ quan tâm giảm ít hơn Hà Nội. Mức độ quan tâm chung cư bán trong tháng 1/2021 giảm 8%, nhà riêng bán giảm 9% so với tháng 12/2020. Một số khu vực như thành phố Thủ Đức vẫn duy trì mức độ quan tâm ổn định trong tháng 1/2021.

Giá chung cư tại TP.HCM trong tháng 1/2021 tăng nhẹ 0,3% so với tháng 12/2020 và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tin đăng đại diện cho nguồn cung giảm 24% so với tháng 12/2020 và giảm cao nhất ở phân khúc cao cấp với 26%.