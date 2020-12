Nhu cầu in ấn trên thị trường bán lẻ mùa cuối năm

Cuối năm là thời điểm thị trường rục rịch cho mùa lễ hội, du lịch và mua sắm. Nhu cầu quảng cáo của các nhãn hàng kéo theo dịch vụ in ấn ngày càng nhộn nhịp.

Hình ảnh trực quan là một trong những công cụ quảng cáo hữu hiệu và bắt mắt, truyền tải được trọn vẹn thông điệp của thương hiệu. Tại Việt Nam, quảng cáo ngoài trời đã lan rộng từ bảng hiệu dọc đường cao tốc, trên tầng cao của những toà nhà đến nhà chờ xe buýt, hay phương tiện giao thông như taxi. Nghiên cứu trong nhiều năm chỉ ra rằng các quảng cáo và khuyến mại bằng áp phích lớn có hiệu quả về chi phí, đáng tin cậy, dễ nhìn và linh hoạt.

Thị trường biển quảng cáo khổ lớn nhộn nhịp vào thời điểm cuối năm.

Các sản phẩm in ấn giúp thỏa mãn nhu cầu giao tiếp bằng hình ảnh của doanh nghiệp. Từ leaflet (tờ rơi), catalogue, brochure giới thiệu sản phẩm nhỏ gọn trong lòng bàn tay đến banner, backdrop cỡ lớn và khổ rộng… đều có công năng quảng cáo, truyền bá và tăng độ phủ sóng, được các doanh nghiệp áp dụng triệt để.

Để lèo lái hoạt động kinh doanh bắt kịp xu hướng, các doanh nghiệp phải tạo ra trải nghiệm hình ảnh hiệu quả cho khách hàng. Sự nhộn nhịp dịp cuối năm tại các trung tâm bán lẻ và phố mua sắm là cơ hội để các nhà in bảng hiệu khổ lớn mang đến những thiết kế sáng tạo, màu sắc nổi bật, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Nắm bắt xu hướng này, Epson - một trong những thương hiệu hàng đầu về máy in biển hiệu tại thị trường ASEAN - đã liên tục xây dựng và cải tiến công năng của máy in khổ lớn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Có thể kể đến máy in Epson SureColor S-series sử dụng mực gốc dầu Eco-solvents và công nghệ đầu in Epson PrecisionCore, cho chất lượng hình ảnh sắc nét hơn các máy in khổ lớn khác. Bản in hiển thị chính xác và bền hơn trên mọi chất liệu hoặc bề mặt, thành phẩm là biển quảng cáo hay decal dán xe đều có chất lượng sống động.

Công nghệ này còn giúp loại bỏ hiện tượng giảm chất lượng hoặc bị nhiễu hạt cho cả hình ảnh có độ phân giải thấp, tái hiện hiệu quả thành phần hình ảnh và các yếu tố khác trên nguồn hình ảnh.

Hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động từ máy in Epson.

Bên cạnh đó, máy in Epson khổ lớn sử dụng mực UltraChrome cho màu sắc rực rỡ và bền hơn dù sử dụng trong nhà hay ngoài trời. Dải màu sắc rộng nhờ máy in phun 10 màu, mang lại độ linh hoạt và chính xác cao. Khi in ấn bằng công nghệ này, người dùng có thể tạo ra sự pha trộn mịn và chuyển tiếp ảnh tinh tế. Các vùng bóng, vùng sáng được xác định và phân biệt rõ hơn trong hình ảnh.

Với những tính năng nổi bật, Epson cho phép các doanh nghiệp in ấn giải quyết tốt nhu cầu số lượng lớn, thời gian xoay vòng nhanh hơn mà không phải lo lắng thời gian chết hoặc chi phí bảo trì. Với tuổi thọ máy in lớn, doanh nghiệp có thể tối đa hoá lợi tức đầu tư, an tâm cho những chiến dịch quảng cáo.