Nhu cầu đặt vé máy bay quốc tế tới Việt Nam tăng 2.200%

Giá vé máy bay trên khắp thế giới đều đang tăng cao. Trong đó, các điểm đến có giá vé máy bay tăng cao nhất là ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Du khách đến sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York. Ảnh: Yuki Iwamura

“Toàn bộ giá vé máy bay quốc tế đang cao hơn nhiều so với năm ngoái, thậm chí hơn nhiều so với cả đợt trước dịch” - Hayley Berg một nhà kinh tế tại trang web du lịch Hopper chia sẻ với CNN.

Vị cho biết so với năm 2019, giá vé châu Á cao hơn khoảng 50% trong khi châu Âu cao hơn khoảng 15%.

“Giá vé chắc chắn đang bùng nổ và sẽ tiếp tục bùng nổ cho đến khi công suất phục vụ tại khu vực này được tăng cường trở lại”, Berg nói thêm.

Nhu cầu bị dồn nén đối với các điểm đến châu Á đồng nghĩa với việc có rất nhiều lượt đặt trước khi các điểm đến này đã mở cửa hoàn toàn. Số lượng vé đặt chỗ từ Anh đến Malaysia và Việt Nam thông qua Flight Centre UK đã tăng hơn 2.200% so với đầu năm ngoái.

Dữ liệu của Flight Centre UK cho thấy giá vé hạng phổ thông đến Việt Nam tăng 25% so với năm trước. Giá vé đi Thái Lan tăng 50%. Mức tăng giá vé cao nhất so với năm trước, theo Flight Center UK là giá vé đến New Zealand, tăng tới 81%.

Theo Hayley Berg, giá vé nội địa của Mỹ hiện cao hơn khoảng 20% ​​so với tháng 2 năm ngoái khi nhu cầu vẫn còn thấp. Giá vé hạng phổ thông bắt nguồn từ Anh tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm các chuyến bay nội địa và quốc tế, theo dữ liệu từ Flight Center UK.

Tuy nhiên, ở Mỹ, giá vé máy bay nội địa thực sự khá gần với giá trước đại dịch, chỉ cao hơn khoảng 4% so với năm 2019 - dữ liệu của Hopper cho thấy. Dù vậy, khách hàng vẫn sẽ căng thẳng vì giá cả bởi 2 lý do

Thứ nhất, đã 4 năm rồi giá vé mới cao như thời điểm năm 2019. Thứ hai, để xây dựng lại mạng lưới của mình với ít máy bay hơn và ít nhân viên hơn, các hãng hàng không đã thay đổi lịch trình và giảm dịch vụ. Họ cũng đã cắt giảm công suất khu vực theo cách gây khó khăn hơn cho các tuyến đường và sân bay nhất định.

“Vì vậy, mặc dù mức giá có vẻ khá bình thường so với giá trước đại dịch. Nhưng đối với nhiều khách du lịch, họ phải bay một tuyến đường đắt gấp hai hoặc ba lần những gì họ đã trả trước đại dịch” Berg nói.

Giá vé nội địa của Mỹ được dự báo sẽ vượt quá mức giá trước đại dịch khi đến cao điểm du lịch mùa xuân và mùa hè.