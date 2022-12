Nhộn nhịp hội sách

Không hẹn mà gặp, vào cuối năm, hàng loạt hội sách đang diễn ra, địa điểm tổ chức nào cũng tấp nập người đến tham quan, mua sắm.

Ngày đầu tiên của hội sách dọn kho cuối năm tại sân vận động Hoa Lư, TP.HCM, dù giữa trưa nắng nhưng vẫn chứng kiến dòng người xếp thành nhiều hàng dài chờ thanh toán. Hàng trăm con người, ai ít trên tay cũng vài cuốn sách, nhiều người mua cả giỏ đầy vài chục cuốn, xếp hàng ngay ngắn.

Tại các quầy trưng bày sách, không khí còn sôi động hơn. Rất đông người đứng chật kín vừa xem, vừa chăm chú lựa sách mình cần, rồi cười nói trao đổi rôm rả cùng bạn bè về từng cuốn sách. Tại hội sách này, sách được bán từ đồng giá 5.000 đồng, 10.000 đồng/cuốn cho đến các mức giảm giá khác nhau, lên đến 70%.

Hầu hết người đến mua sách là các bạn trẻ. Nhưng cũng có không ít người lớn tuổi, mái đầu bạc phơ. Dù ướt đẫm mồ hôi nhưng khuôn mặt ai cũng hạnh phúc vì một buổi săn sách giảm giá thành công.

Không hẹn mà gặp, cùng thời điểm cuối năm, thành phố có đến ít nhất 4 hội sách diễn ra. Mọi người đến với hội sách muốn tìm cho mình những cuốn sách phù hợp, lại có nhiều ưu đãi hấp dẫn. Vui nhất là hình ảnh rất nhiều các bạn trẻ, đa phần là sinh viên các trường đại học trên địa bàn, rủ nhau đi thành từng nhóm nhỏ để chọn sách.

Để giảm tình trạng chờ đợi thanh toán, có những nhóm còn phân chia người xếp hàng trước giữ chỗ, người đi lựa sách. Mỗi khi chọn được cuốn sách ưng ý, tất cả đều không giấu nổi sự hứng khởi. Không chỉ các tiểu thuyết văn học, ngôn tình…, khu vực sách về kỹ năng sống, sách tâm lý… cũng rất được các bạn trẻ ưa chuộng.

Sự nhộn nhịp ở những hội sách vốn không còn là điều xa lạ trong nhịp sống của người dân phương Nam. Năm nào ở thành phố này cũng diễn ra thường xuyên các hội sách với quy mô khác nhau nhưng đều thu hút lượng lớn người đến mua sách.

Chưa kể, Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình) cũng liên tục có các hoạt động hấp dẫn như giao lưu ra mắt sách mới, tổ chức tọa đàm, các chương trình khuyến mãi… nhằm kích cầu văn hóa đọc của người dân thành phố.

Trong thời buổi công nghệ thông tin như hiện nay khi cả thế giới đã được thu nhỏ trong những chiếc điện thoại thông minh, thay vì nghe sách nói, đọc sách điện tử… việc tìm đến các hội sách và tự tay lựa những cuốn sách còn thơm mùi giấy in là trải nghiệm đặc biệt.

Những cuốn sách có khi được chủ nhân mua về, đọc, cất trang trọng trên những giá sách, tủ sách. Nhưng nhiều khi vòng đời của nó còn được nối dài hơn. Nhiều bạn trẻ sau khi đọc sách đã quyên tặng nó cho các thư viện, tủ sách vì cộng đồng.

Mỗi sáng chủ nhật, chương trình One Book One Coffee - Đổi sách lấy tách cà phê - dự án phi lợi nhuận do Coffeerary Magazine tổ chức ngay trước Bưu điện thành phố là hình ảnh đẹp quen thuộc từ nhiều tuần nay. Và, còn rất nhiều các chương trình quyên góp sách cũ để thành lập thư viện ở những vùng sâu, vùng xa… Là hình ảnh những cửa hàng sách cũ với những vị khách cũng cũ, họ tìm về ký ức, về những cuốn sách giấy đen thui, bụi bặm chở thời gian.

Trong cái náo nhiệt, nhộn nhịp của thành phố năng động, hình ảnh những người đọc chăm chú trên từng trang sách dù ở bất kỳ đâu cũng luôn đẹp và ý nghĩa.