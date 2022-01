Nhộn nhịp đặt tour du lịch dịp Tết

Như mọi năm, khách khu vực phía nam vẫn chiếm phần lớn lượng đặt tour, combo du lịch trong Tết Nguyên đán.

Theo các đơn vị lữ hành, từ cuối năm 2021, du lịch Việt Nam đã nhìn thấy nhiều tín hiệu tích cực. Lượng khách mua tour, combo bắt đầu nhiều hơn và đang tăng lên trong dịp Tết Nguyên đán.

Chủ yếu vẫn là khách trong nam

Đây là xu hướng chung đã tồn tại nhiều năm qua. Người dân khu vực phía nam "chăm" đi du lịch hơn. Trong khi đó, khách miền Bắc thường đi theo mùa, ít lần mỗi năm. Tuy nhiên, lượng khách du lịch Tết năm nay, kể cả khu vực phía nam cũng chưa được như kỳ vọng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó Giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel, cho biết công ty đã triển khai việc bán tour Tết Nguyên đán từ đầu tháng 12/2021. Dự kiến, từ 27/1 (25 Tết) đến 10/2 (mùng 10), công ty sẽ phục vụ khoảng 5.000 khách. Tính đến hiện tại, số lượng khách đăng ký tour Tết tại Vietravel đạt khoảng 50% so với kế hoạch.

"Du khách có xu hướng chọn lựa các sản phẩm tour giá tốt, cạnh tranh và tình hình đăng ký tour nhìn chung có phần trễ hơn so với mọi năm", bà Khanh nhận xét.

Khách du lịch miền Nam chiếm chủ yếu trong dịp Tết và họ ưu tiên Phú Quốc hơn các điểm đến khác. Ảnh: Foodholicvn.

Trong khi đó, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Best Price, nói lượng đặt tour năm nay ở khu vực phía nam không được nhiều như các năm trước. Tình trạng này đã kéo dài 2 năm qua khi các công ty mất một số lượng lớn khách Việt kiều về TP.HCM.

Theo ông Tú, hàng năm, khách miền Nam sẽ tận hưởng kỳ nghỉ Tết dài ngày để trải nghiệm cái lạnh miền Bắc ở những địa điểm như Hà Nội, Hạ Long (Quảng Ninh), Ninh Bình, Sa Pa (Lào Cai). Tuy nhiên, năm nay, tình hình dịch phía bắc vẫn phức tạp còn khu vực phía nam đang ổn định hơn.

Do đó, xu thế có phần xoay chiều khi công ty ghi nhận 70% lượng khách đặt tour từ miền Nam đến Phú Quốc (Kiên Giang). Các địa điểm khác cũng được yêu thích gồm Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng), Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu). Khách chọn đi Sa Pa cũng có nhưng chủ yếu vẫn đang tìm hiểu, nghe ngóng tình hình.

"Thực ra, không phải riêng khách miền Nam, khách khu vực phía bắc cũng đã có thói quen du lịch Tết Âm lịch những năm gần đây. Đa số là các gia đình khách trẻ. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch nên lượng đơn chúng tôi nhận được chỉ bằng 50% so với các năm trước", ông Tú nói.

Du khách khu vực miền Bắc cũng bắt đầu thích đi du lịch Tết. Ảnh: Anh Tú.

Dữ liệu công ty cho thấy nhóm khách miền Bắc chia làm 3 nhóm chính với các điểm đến khác nhau.

Nhóm đầu tiên là các cặp đôi trẻ. Nhóm này thường chọn các dịch vụ combo năng động để tự do khám phá và chụp hình. Địa điểm nhóm này hướng tới là Sa Pa, Nha Trang, Phú Quốc…

Thứ hai, những gia đình có 2 thế hệ gồm bố mẹ và con. Nhóm khách này cũng khá trẻ, khoảng 35 tuổi đổ lại. Do có con nhỏ nên nhóm này thường chọn các địa điểm gần như Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hạ Long. Tuy nhiên, do tình hình dịch ở Hà Nội còn phức tạp, các đơn đặt resort gần thủ đô chưa cao. Trong thời gian tới, nếu có sự thay đổi tích cực về chính sách, lượng đặt phòng có thể tăng thêm.

Nhóm cuối cùng là những gia đình 3 thế hệ gồm ông bà, bố mẹ, và con cháu. Khách nhóm này thường chọn khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Phú Quốc, Nha Trang.

Đa dạng dịch vụ, giá ưu đãi

Để thích ứng với giai đoạn bình thường mới, đại diện Vietravel cho biết công ty đã có một số thay đổi linh hoạt bằng cách áp dụng các quy chuẩn, quy trình an toàn phù hợp với từng điểm đến, cơ sở lưu trú, nhà hàng, phương tiện vận chuyển... Ngoài ra, công ty cũng đang tăng cường tìm kiếm, khảo sát các bộ sản phẩm phù hợp với tình hình mới.

Ví dụ, gói bảo hiểm du lịch trong nước của mỗi khách hàng đã được mở rộng điều khoản bảo hiểm liên quan đến Covid-19 với chi phí tối đa lên đến 60 triệu đồng/người/vụ.

Bên cạnh yếu tố an toàn, công ty cũng chú trọng đưa ra các mức giá kích cầu để thu hút du khách. Năm nay, giá mua tour Tết Nguyên đán ở Vietravel sẽ không tăng so với cùng kỳ 2021.

Các tour nước ngoài cũng chuẩn bị được mở bán trở lại. Ảnh: Discog.

Được biết, trong thời gian Tết Nguyên đán, công ty này cũng mở bán sản phẩm outbound (du lịch nước ngoài). Các điểm đến được Vietravel đưa ra gồm bờ Tây nước Mỹ, Maldives. Mức giá dao động khoảng 70 triệu đến 100 triệu đồng/khách.

Phía Best Price cũng xác nhận mức giá tour năm nay rẻ hơn hàng năm khoảng 30%. Tuy nhiên, combo du lịch đang được ưu tiên hơn bởi vé máy bay năm nay giá khá rẻ. Giá phòng khách sạn trong đợt Tết Âm lịch cũng chỉ cao hơn khoảng 30-50% so với trước Tết.

"Với tiêu chí an toàn hàng đầu, chúng tôi tập trung nhiều vào Phú Quốc vì tình hình dịch ở đây khá khả quan. Tiếp theo là các điểm đến như Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang. Ở phía bắc, công ty ưu tiên triển khai tour và combo ở các địa điểm như Mộc Châu (Sơn La), Hà Giang, Cao Bằng, Sa Pa… Đây đều là những địa điểm an toàn và có cơ chế thuận lợi cho khách ngoại tỉnh", ông Tú nói.