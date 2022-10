Nhóm trộm xe máy nhảy kênh bỏ trốn khi bị CSGT truy đuổi

Dạy lái xe trong khu dân cư, hai giáo viên bị CSGT xử phạt

Phát hiện hai giáo viên của Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công dạy học viên lái ôtô trong khu dân cư An Phú - An Khánh, Đội CSGT - trật tự Công an TP Thủ Đức đã lập biên bản.