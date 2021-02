Nhóm trộm nắp cống tông xe vào barie để bỏ chạy

Lợi dụng đêm tối, kẻ gian lấy trộm hàng chục nắp cống thoát nước trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Khi bị phát hiện, nhóm này tông thẳng vào barie để bỏ chạy.

Ngày 6/2, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT), cho biết đã phối hợp cùng Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) bắt giữ trường hợp trộm nắp cống thoát nước trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 5/2, nhóm trộm lái xe tải biển số 30H đi vào cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và thực hiện hành vi. Nhận thông tin vụ việc, tổ công tác đã đề nghị trạm thu phí trên tuyến sẵn sàng đóng barie để bắt giữ.

Tài xế cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng ôtô tại trạm thu phí Km95, lái xe không chấp hành mà điều khiển phương tiện tông thẳng vào barie để bỏ chạy. Sau đó, lực lượng thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã phối hợp cùng Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) truy tìm các nghi can.

Tới 10h cùng ngày, cơ quan chức năng bắt được tài xế là Bùi Xuân Khương (29 tuổi, trú tại xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, Bắc Giang). Tang vật thu giữ gồm ôtô biển số 30H và 9 nắp cống thoát nước bằng gang.

Theo chỉ huy Công an huyện Hữu Lũng, nghi can khai nhận còn một đồng phạm. Trước đó, họ đã trộm 19 tấm đan vào ngày 24/1. Thời gian thực hiện hành vi diễn ra vào buổi đêm, tối. Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) đang truy tìm nghi can còn lại để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.