Nhóm trộm lấy thẻ Visa rồi chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng

Trộm được ví của du khách Thụy Điển, nhóm đạo chích dùng thẻ Visa của nạn nhân để mua nhiều vàng, trang sức trị giá tiền tỷ.

VKSND Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam của công an thành phố đối với 6 bị can quốc tịch Mông Cổ về các tội Trộm cắp tài sản và 1 bị can về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Chiều 3/6, ông Andreas Selahattin Vural (42 tuổi, quốc tịch Thụy Điển) cùng bạn gái đi ăn trên phố Lý Quốc Sư (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Người đàn ông để ví trong balo và treo sau lưng ghế ngồi khi ăn.

Lúc đó, 4 bị can bàn nhau đến ngồi bàn bên cạnh 2 nạn nhân để thực hiện vụ trộm tài sản. Nhóm này thừa lúc ông Andreas mất cảnh giác đã mở balo lấy trộm chiếc ví bên trong có thẻ Visa và nhiều giấy tờ của bị hại.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều cùng ngày, nhóm đạo chích dùng các thẻ tín dụng của ông Andreas đi mua vàng với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng (thông tin xác minh ban đầu là 1 tỷ). Phát hiện bị mất ví, anh Andreas trình báo Công an phường Hàng Trống.

Tối 4/6, Công an quận Hoàn Kiếm cùng phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Biên phòng bắt giữ các nghi phạm. Làm việc với nhà chức trách Việt Nam, nhóm trộm khai họ nhập cảnh để du lịch và trộm cắp tài sản của người nước ngoài.

Sau khi trộm được ví của nạn nhân người Thụy Điển, họ đến 2 tiệm vàng ở quận Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm để mua vàng, trang sức. Sau đó, nhóm trộm mang tang vật bán cho một cửa hàng vàng ở quận Đống Đa để lấy 21.700 USD .

Tối 4/6, nhóm này đi TP.HCM bằng đường hàng không để trốn sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện nay, cảnh sát đã thu giữ 20.100 USD , 73 chỉ vàng 24k, 33 chỉ vàng 18k cùng một số vật chứng liên quan.