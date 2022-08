Nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian sa lưới

Khởi tố đối tượng lưu hành tiền giả

Ngày 28/8, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vi Thị Kim Oanh (SN 1997).