Nhóm trộm bị bắt sau khi mua hàng loạt trang sức

Sau khi trộm được ví của du khách Thụy Điển, nhóm trộm dùng thẻ Visa của nạn nhân để mua nhiều vàng, trang sức.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tạm giữ 8 nghi phạm quốc tịch Mông Cổ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cơ quan chức năng, chiều 3/6, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm nhận trình báo của anh Andreas Vural (quốc tịch Thụy Điển) về việc bị trộm mất chiếc ví có 4 thẻ ngân hàng và một số giấy tờ tùy thân.

Trong đơn trình báo, anh Andreas Vural cho biết sau khi bị mất ví, một thẻ Visa của anh đã bị tiêu hơn 1 tỷ đồng để mua vàng.

Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Biên phòng điều tra, truy bắt các nghi phạm.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 4/6, lực lượng chức năng bắt giữ được 8 nghi phạm trực tiếp tham gia trộm tài sản của du khách người Thụy Điển. Tại trụ sở điều tra, họ khai đã nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch và trộm cắp tài sản của người nước ngoài.

Ngày 3/6, nhóm này đến quán phở 14 Lý Quốc Sư (quận Hoàn Kiếm) thì thấy anh Andreas Vural đang ngồi cùng bạn. Một số nghi phạm đánh lạc hướng, cảnh giới và trộm tài sản. Một số đồng phạm khác đỗ xe máy bên ngoài chờ đồng bọn đi ra rồi tẩu thoát.

Sau khi trộm được ví của nạn nhân, họ đến 2 tiệm vàng ở quận Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm để mua vàng, trang sức, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng .

Sau đó, các nghi phạm đem nhiều vàng, trang sức bán cho một cửa hàng vàng ở quận Đống Đa để lấy 21.700 USD . Tối 4/6, nhóm này đi TP.HCM bằng đường hàng không để trốn sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.