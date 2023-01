Nhóm thiếu niên gây ra nhiều vụ trộm ở Hà Nội

Trong rạng sáng 4/1, nhóm thiếu niên đã gây ra 5 vụ trộm, lấy đi nhiều gương ôtô, trộm tài sản của sạp hoa quả, tạp hóa và cửa hàng tiện lợi.

Nhóm thiếu niên bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: N.H.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an quận Bắc Từ Liêm triệt phá ổ nhóm tội phạm thiếu niên, gây ra những vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Cầm đầu nhóm này là H.A.Q. (14 tuổi, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội). 8 người còn lại đều ở độ tuổi 14-15. Những thiếu niên này bỏ học từ sớm, thường xuyên lang thang.

Theo cơ quan chức năng, ngày 4/1, Công an TP Hà Nội nhận trình báo của người dân tại khu đô thị Ngoại giao đoàn (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm) về việc bị phá hoại, trộm cắp gương ôtô. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định H.A.Q. và đồng bọn là thủ phạm.

Những thiếu niên này khai tối 3/1, V.T.Đ. (14 tuổi), N.T.M. (14 tuổi), N.T.V. (15 tuổi) và N.Đ.K.T. (15 tuổi) hẹn nhau đi trộm cắp tài sản. Nhóm này định rủ H.A.Q. nhưng khi đó Q. không liên lạc được, nên chở nhau bằng 2 xe máy đi lượn lờ các tòa chung cư, tìm sơ hở để trộm cắp.

Đến Khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên), nhóm 4 người bắt gặp H.A.Q., T.M.A. (14 tuổi), C.Q.Đ. (15 tuổi), nên cùng nhau đi trộm cắp. Trong rạng sáng 4/1, nhóm này gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản.

Tại Khu đô thị Ngoại giao đoàn, nhóm thiếu niên thấy dãy ôtô đỗ bên đường không có ai trông coi, nên chia nhau bẻ gương. Trong khi một số người bẻ gương, những nghi phạm còn lại chia nhau cảnh giới. Hàng loạt ôtô bị bẻ gương, đập phá cửa kính với tổng trị giá hàng chục triệu đồng.

Sau đó, nhóm nghi phạm tiếp tục trộm cắp một hộp nhựa đựng gần 40 bao thuốc lá, trị giá khoảng 700.000 đồng của một người bán hàng nước tại vỉa hè ngã 3 Phạm Văn Đồng - Khu đô thị TP Giao Lưu (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm).

Chưa dừng lại, cả nhóm đi đến phố Doãn Kế Thiện, trộm nhiều giỏ hoa quả nhập khẩu trị giá 1,5 triệu đồng, tại số nhà 251 rồi trộm một số tài sản khác tại số nhà 255.

Vẫn trong rạng sáng 4/1, nhóm của H.A.Q. trộm tài sản tại cửa hàng tiện lợi Circle K ở Khu tập thể Đại học Ngoại ngữ (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy).

Xe máy Honda Vision mang biển kiểm soát giả, là tang vật của một vụ trộm cắp. Ảnh: N.H.

Qua điều tra, cảnh sát còn phát hiện xe máy hiệu Honda Vision mà nhóm sử dụng, mang biển kiểm soát giả, là tang vật của vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 1/12/2022 tại đường Thanh Trì, phường Tân Triều, huyện Thanh Trì.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định những người này gây ra 12 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn Hà Nội và một vụ trộm cắp tài sản tại Hưng Yên. Tang vật mà cảnh sát thu giữ gồm 2 đôi gương ôtô, 4 xe máy.

Nhà chức trách cho biết H.A.Q. mới 14 tuổi, nhưng đã có 3 lần bị bắt giữ vì vi phạm pháp luật. Q. từng bị Công an quận Hà Đông bắt về hành vi ném chai vào người đi đường, bị Công an quận Cầu Giấy bắt vì phá kính ôtô, trộm cắp 300 triệu đồng, bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt về hành vi trộm cắp 4 xe máy.

Ngoài ra, N.T.V. (15 tuổi) có một tiền án về tội Cướp giật tài sản, bị TAND TP Hà Nội xử phạt 30 tháng tù. Nghi phạm N.T.M. (14 tuổi) từng bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ vì cướp giật tài sản.

Ngày 10/1, Công an TP Hà Nội còn bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (26 tuổi) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản trộm cắp.