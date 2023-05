Nhóm thanh niên thuê phòng trọ để sử dụng và mua bán ma túy

Chiều 1/5, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa kiểm tra, phát hiện nhóm thanh niên thuê phòng trọ để sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Nghĩa, Đăng, Thành (từ trái qua). Ảnh: TTXVN.

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 1/5, Công an phường Bình Khánh (TP Long Xuyên) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà trọ “C.S” trên đường số 5, khóm Bình Khánh 7 có một số người tụ tập nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiếp nhận tin báo, Tổ công tác Công an phường Bình Khánh đã ngay lập tức tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ trên. Công an phát hiện Lý Đức Nghĩa (SN 2003), Lý Hữu Đăng (SN 2005) và Huỳnh Công Thành (SN 2005) cùng trú tại khóm Bình Khánh 4, phường Bình Khánh (TP Long Xuyên) đang ở trong phòng trọ số 9, nhà trọ “C.S”, có dấu hiệu phạm tội về ma túy.

Nhận được báo cáo của Công an phường Bình Khánh, ban Lãnh đạo Công an TP Long Xuyên đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy và Đội Kỹ thuật hình sự, nhanh chóng phối hợp cùng Công an phường Bình Khánh tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN.

Lực lượng công an phát hiện và thu giữ trong phòng trọ số 9 có nhiều bọc nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng và viên nén nghi là ma túy, cùng nhiều dụng cụ, tang vật liên quan đến hoạt động mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Đức Nghĩa khai nhận chất tinh thể màu trắng và những viên nén trong các bọc nylon trên là ma túy dạng Ketamine và ma túy tổng hợp được Nghĩa mua đem về phòng trọ cất giấu để sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác kiếm lời. Qua test nhanh, cả 3 người đều dương tính với chất ma túy.

Vụ việc đang được Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng Công an phường Bình Khánh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.