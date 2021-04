Nhóm thanh niên tàng trữ súng ngắn, mã tấu

Kiểm tra căn nhà trên địa bàn, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) phát hiện 9 thanh niên đang tàng trữ 1 khẩu súng cùng nhiều dao, mã tấu.

Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đang tạm giữ Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Ngọc Hải, Trần Minh Vũ (cùng ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng 6 thanh niên khác để làm rõ việc tàng trữ súng, mã tấu, bình xịt hơi cay.

Trong đó, Cường và Hải đang bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truy nã về hành vi rây rối trật tự công cộng. Còn Vũ có lệnh bắt bị can tạm giam của Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với hành vi tương tự.

Số vũ khí được công an phát hiện. Ảnh: V.L.

Chiều 15/4, Công an huyện Di Linh kiểm tra hành chính căn nhà tại xã Đinh Lạc và phát hiện 9 thanh niên đang tụ tập.

Công an phát hiện, thu giữ 15 dao lê, mã tấu các loại cùng một khẩu súng ngắn. Súng có 6 viên đạn cùng 18 viên để bên ngoài.