Nhóm thanh niên tá hỏa khi phát hiện bạn gục chết dưới cống nước

Sau khi đi câu cá và phát hiện một thành viên mất tích, cả nhóm chia nhau ra đi tìm. Một người cầm chiếc cần câu lên, thì tá hỏa khi thấy thi thể bạn.

Sáng 11/9, Công an TP Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên chết dưới cống nước.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào sáng 10/9, anh Vũ Xuân Nam (18 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) từ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, qua tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Bình Nhâm, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, để chơi cùng bạn bè.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: A.X.

Sau khi ăn trưa xong, Nam cầm cần câu ra cống nước gần đó để câu cá. Một lúc sau, những người bạn cũng ra cống nước, nhưng không thấy anh Nam đâu, chỉ thấy chiếc cần câu trên bờ, lưỡi câu vẫn dưới nước nên cả nhóm chia nhau đi tìm.

Tới tối cùng ngày, nhóm bạn cầm đèn pin ra lại cống nước để tìm, khi một người lại cầm chiếc cần câu kéo lên, thì bất ngờ phát hiện cánh tay người bị móc vào lưỡi câu và được xác định đó chính là Nam.

Vụ việc sau đó được trình báo lực lượng chức năng. Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai để làm rõ vụ việc.

Tới gần 1h sáng nay, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất.

Hiện Công an tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.