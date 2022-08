Nhóm thanh niên rủ nhau bỏ phanh xe, đua tốc độ trên quốc lộ 1

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép trên quốc lộ 1.

Khoảng 1h30 ngày 14/8, từ tin báo của quần chúng nhân dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành vây bắt nhóm đối tượng có dấu hiệu đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1, thuộc ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Các đối tượng cùng phương tiện bị bắt giữ.

Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng nhanh chóng bỏ chạy, lực lượng công an đã bắt giữ 7 đối tượng và 9 môtô. Đa số các xe bị bắt đều có dấu hiệu thay đổi kết cấu, có phương tiện còn tháo bỏ hệ thống phanh sau.

Vụ việc đang được lực lượng công an tiến hành làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.