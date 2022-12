Nhóm thanh niên mở tiệc ma túy trong quán karaoke

Kiểm tra quán karaoke Diễm, công an phát hiện nhóm thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng VIP.

Chiều 22/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Văn Phú Bản (SN 1996), Nguyễn Trung Vĩ (SN 1997), Tiêu Anh Hào (SN 2001, cùng ngụ huyện Châu Thành), Nguyễn Thành Lâm (SN 1991), Lê Thị Cẩm Tiên (SN 1997, cùng ngụ thị xã Hòa Thành) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 0h30 ngày 21/12, Công an huyện Châu Thành bất ngờ kiểm tra hành chính tại quán karaoke Diễm ở ấp An Lộc, xã An Cơ, huyện Châu Thành.

Thời điểm kiểm tra công an phát hiện một nhóm thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng VIP.

Hiện trường, lực lượng chức năng, thu giữ khoảng 0,5 g ma túy ketamine, 3 xe môtô, 8 điện thoại di động, 6 triệu đồng. Qua test nhanh, công an phát hiện cả 8 người trên đều dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan công an, họ bước đầu khai nhận đều nghiện ma túy, đã mua ma túy từ bên ngoài rồi đem vào phòng karaoke để tổ chức sử dụng.

Vĩ, Bản, Hào, Lâm cùng chịu trả số tiền mua ma túy sử dụng và tiền phòng cho cả nhóm.