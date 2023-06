Nhóm thanh niên mang theo súng đi đòi nợ thuê

Lực lượng công an xã tại Đà Nẵng vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh niên mang theo súng, men theo đường làng từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để đòi nợ thuê.

Chiều 13/6, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thông tin lực lượng Công an xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh niên mang theo hung khí, súng đạn từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để tìm người xử lý.

Cụ thể, khoảng 15h50, tại thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, qua công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Hòa Tiến phát hiện nhóm thanh niên gồm 7 người có nhiều biểu hiện nghi vấn tụ tập, chuẩn bị vũ khí, hung khí để đánh nhau, nên triển khai lực lượng, áp chế và mời nhóm này về trụ sở công an xã làm việc.

Các thanh niên sử dụng vũ khí nóng đến Đà Nẵng để đòi nợ thuê, thì bị công an xã phát hiện, ngăn chặn.

Tang vật thu giữ gồm khẩu súng ngắn bên trong có 5 viên đạn, dao bấm, tuýp sắt, đao sắt tự chế và môtô.

Đấu tranh bước đầu, các nghi phạm khai nhận là Phùng Xuân Ngọc (SN 1998, trú Bồ Mưng 2, xã Điện Thắng Bắc), Lê Tự Phát (SN 2007, trú Điện Thắng Trung), Nguyễn Văn Hưng (SN 2005, trú Điện Thắng Nam), Nguyễn Văn Khánh Duy (SN 2004, trú Điện Thắng Trung), Nguyễn Minh Hoàng (SN 2006, trú Điện Thắng Nam), Lê Đình Minh Hùng (SN 1997, trú Điện Thắng Nam) và Lê Tự Anh Duy (SN 2004, trú Điện Thắng Trung) đều cùng thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Súng có đạn, cùng nhiều dao bấm của nhóm thanh niên bị thu giữ.

Nhóm này chuẩn bị hung khí, vũ khí “nóng” và đến địa phận thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến, tìm người đòi nợ do có người thuê trước đó.

Hiện vụ việc tiếp tục được Công an huyện Hòa Vang tiến hành điều tra, làm rõ.