Nhóm thanh niên mang hung khí vào quán nhậu truy sát người

Cảnh sát hình sự TP Tân An đang khẩn trương điều tra nhóm đối tượng cầm hung khí lao vào quán nhậu truy sát làm một nam thanh niên bị thương rất nặng đang được cấp cứu.

Khoảng 0h ngày 17/7, nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người tay cầm hung khí tự chế, mã tấu chở nhau trên nhiều xe máy chạy quanh một số tuyến đường khu vực trung tâm TP Tân An, hướng vào đường Trịnh Quang Nghị để tìm nhóm người được cho là đã mâu thuẫn trước đó để giải quyết.

Anh T đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Khi dừng xe trước quán Ốc Phố (phường 4), nhóm thanh niên đậu xe rồi vào bên trong, nơi có một số bàn có người đang ngồi nhậu để tìm “đối thủ”.

Lúc nhận diện anh N.M.T (SN 1993, ngụ xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, tỉnh Long An) đang ngồi chung với 4 người bạn ở góc quán, cả nhóm liền xông tới cầm hung khí tấn công. Một số bàn bên cạnh khách hoảng hốt, vượt qua hàng rào thoát ra ngoài, bạn của anh T cũng kịp bỏ chạy.

Riêng anh T vừa đứng dậy đã bị chém nhiều nhát vào người trọng thương té ngã xuống bàn. Gây án xong, cả nhóm lên xe bỏ đi. Anh T được đưa đi bệnh viện Long An, nhưng do vết thương quá nặng nên được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Theo camera ghi lại, nhóm này có nhiều thanh thiếu niên còn rất trẻ nhưng côn đồ.

Vụ việc vẫn đang được Công an TP Tân An khẩn trương truy xét.