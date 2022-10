Nhóm thanh niên mang hung khí đập phá các quán cà phê đòi bảo kê

Công an thị xã Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) nhận thấy trên địa bàn xuất hiện nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn trong hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích.

Ngày 29/10, nhận được tin báo của người dân, Công an thị xã Hòa Thành phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh, Công an xã Trường Tây, Công an xã Trường Hòa, nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, tiến hành truy bắt và mời làm việc 9 thanh niên.

Nhóm này mang theo nhiều hung khí như dao tự chế, mã tấu, rựa... đến các quán cà phê “Hải Nhớ”, “Cô Chủ Nhỏ”, “Ánh Sao” thuộc địa bàn xã Trường Hòa và xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, đập phá làm hư hỏng tài sản nhằm mục đích buộc chủ quán phải nộp tiền bảo kê với số tiền 500.000 đồng/ngày.

Những người có liên quan và hung khí.

Công an bắt giữ các đối tượng gồm: Trần Hữu Lành (SN 1995), Nguyễn Hoàng Vũ (SN 2003), Nguyễn Duy Nhuận (tức Đốm, SN 1987), Nguyễn Phúc Hậu (SN 1995), Lê Minh Hưng (tức Phi, SN 1997), Nguyễn Trung Kiên (SN 1997), Nguyễn Duy Phú (tức Phú Bò, SN 1985, cùng ngụ thị xã Hòa Thành), Võ Hùng Cường (SN 1993, ngụ TP Tây Ninh) và Nguyễn Thế Chia (SN 1998, ngụ xã Hảo Đức, huyện Châu Thành).

Quá trình điều tra ban đầu, các nam thanh niên khai nhận: Không có nghề nghiệp ổn định và cần tiền tiêu xài nên ngày 17/9, Lành cùng đồng phạm đã bàn bạc, thống nhất với nhau điều khiển môtô mang theo nhiều hung khí tự chế đến các quán cà phê võng trên đường Cầu Trường Long, đoạn thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu và xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành để đập phá tài sản nhằm mục đích buộc chủ quán đưa tiền “bảo kê” mỗi ngày 500.000 đồng.

Từ tháng 9 đến nay, nhóm của Lành đã thu tiền bảo kê tại một số quán cà phê thuộc xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành và xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, với tổng số tiền chiếm đoạt trên 10 triệu đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, nhóm này cùng nhau tổ chức ăn nhậu. Các nam thanh niên trong băng nhóm có tiền án, tiền sự về tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, giết người.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hòa Thành đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự các thành viên của nhóm này về tội Cưỡng đoạt tài sản để tiếp tục điều tra mở rộng.