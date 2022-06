Nhóm thanh niên hack 300 tài khoản Facebook để chiếm đoạt tiền tỷ

Từ tháng 1/2022 đến khi bị bắt, nhóm của Thủy đã hack trên 300 tài khoản Facebook để chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước nắm được thông tin chị Lê Thị Ngọc N. (ở Bình Phước) là người bị hack tài khoản Facebook. Những người gây ra vụ việc sau đó lừa bạn bè của chị N. để chiếm đoạt số tiền 55 triệu đồng.

Truy xét trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước xác định nhóm nghi phạm này hoạt động chuyên nghiệp, đang có mặt tại Quảng Trị.

Nguyễn Đức Thủy và Nguyễn Xuân Quí.

Từ những thông tin có được, lực lượng chức năng đã xác định 2 nghi phạm là Nguyễn Đức Thủy (SN 2002, ngụ thôn Tân Kiên, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Xuân Quí (SN 2000, ngụ thôn An Thuận, xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) nên triệu tập làm việc. Tại cơ quan công an, họ đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Phạm Văn Sơn (SN 1997, ngụ xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Quảng Trị) cũng được liên quan đến vụ án. Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức truy tìm.

Thủy và Quí khai từ tháng 1/2022 đến nay họ đã hack trên 300 tài khoản Facebook của nhiều người ở nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước để chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng . Họ gửi đường link qua tin nhắn nhờ bình chọn. Khi người nhận truy cập sẽ dẫn đến trang web có giao diện giả mạo các đơn vị, doanh nghiệp uy tính và yêu cầu người dùng đăng nhập Facebook. Đây là mấu chốt để các đối tượng sẽ lấy được thông tin đăng nhập sử dụng cho việc hack tài khoản Facebook.

Sau khi có được tài khoản Facebook, họ sẽ giả danh chủ tài khoản để mượn tiền, nhờ chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng với nhiều lý do khác nhau.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước thông báo để nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn tương tự.

Người sử dụng mạng xã hội tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link, trang web lạ khi chưa tìm hiểu kỹ. Cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại liên quan đến vụ án, liên hệ với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước (găp cán bộ điều tra Phạm Văn Quỳnh, Số ĐT: 0916221133) để được giúp đỡ.