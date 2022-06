Nhóm thanh niên đập đá ở chung cư Marina

Bất ngờ kiểm tra 3 căn hộ ở chung cư ở Marina, cảnh sát phát hiện 11 thanh niên dương tính với ma túy.

Ngày 25/6, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, tạm giữ hình sự Trần Anh Thương (29 tuổi) và Phạm Duy Khánh (28 tuổi, cùng ở An Giang) điều tra về hành vi tổ chức sử sụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, cảnh sát đã cho gia đình bảo lãnh đối với 15 người liên quan vụ sử dụng trái phép ma túy.

Khánh thời điểm bị cảnh sát bắt quả tang sử dụng ma túy. Ảnh: Tiến Tầm.

Rạng sáng 24/6, Công an TP Long Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kiểm tra hành chính 3 căn phòng tại chung cư Marina ở phường Mỹ Bình.

Lúc này, cảnh sát phát hiện 17 thanh niên độ tuổi từ 16 đến 38 tuổi đang ở trong phòng 3 phòng trên.

Nhóm thanh niên bay lắc tập thể. Ảnh: Tiền Tầm.

Qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ 5 gói nylon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy hơn 130 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan việc tổ chức, sử dụng trái phép ma túy.

Qua test nhanh, cảnh sát phát hiện Thương, Khánh cùng 9 người khác dương tính với ma túy.