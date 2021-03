Nhóm thanh niên bốc đầu xe máy trên cầu 950 tỷ

Hàng chục thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng xe máy tốc độ cao rồi bốc đầu trên cầu Cửa Hội nối Nghệ An và Hà Tĩnh.

Chiều 28/3, mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 20 giây, ghi lại cảnh hàng chục nam thanh niên ngồi trên khoảng 30 chiếc xe máy.

Nhóm thanh niên đua xe, bốc đầu gây náo loạn cầu Cửa Hội. Ảnh cắt từ clip

Nhóm này không đội mũ bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và bốc đầu trên đường dẫn lên cầu Cửa Hội nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trao đổi với Zing sáng 29/3, thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị đã nhận được thông tin và đang giao Đội Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an Nghệ An để truy tìm nhóm thanh niên trên.

“Công an hai tỉnh sẽ phối hợp truy tìm, xử lý nghiêm nhóm người vi phạm”, thượng tá Thành nói.

Cầu Cửa Hội được thông xe ngày 14/3 vừa qua. Cây cầu bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có tổng chiều dài tuyến hơn 5,2 km, trong đó phần cầu dài hơn 1,7 km. Chiều rộng cầu nhịp chính 18,5 m, cầu dẫn 16 m. Tổng mức đầu tư của dự án là 950 tỷ đồng .