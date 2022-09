Nhóm thanh niên bị bắt ở TP.HCM sau khi trộm tiền, vàng tại Đồng Tháp

Cả 4 nghi phạm đều nghiện ma túy, đã đột nhập nhà dân ở Đồng Tháp để lấy trộm tiền và vàng trị giá 240 triệu đồng.

Ngày 18/9, Công an TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đoàn (27 tuổi, ở huyện Cao Lãnh), Nguyễn Minh Tiến (23 tuổi), Trần Quốc Việt (19 tuổi) và Thái Văn Thành (21 tuổi, cùng ở TP Cao Lãnh) điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

4 nghi phạm bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Cảnh sát cho biết sáng 14/9, bà V.T.T.H. ở phường 2 trình báo mất trộm 200 triệu đồng tiền mặt, vàng trị giá khoảng 40 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Cảnh sát khẩn trương điều tra. Ngày 17/9, Công an TP Cao Lãnh phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP.HCM, đã bắt khẩn cấp Đoàn, Việt và Tiến đang lẩn trốn tại chung cư ở quận 4.

Thành bị bắt giữ tại phường 2, TP Cao Lãnh. Cảnh sát đã thu hồi được 21 triệu đồng, lắc và một miếng kim loại màu vàng. Theo cảnh sát, 4 nghi phạm đều nghiện ma túy.