Nhóm nữ mới của BTS được đánh giá không thua kém BlackPink

Năm 2019, trong chương trình You Quiz On The Block, Min Hee Jin chia sẻ: “Tôi tự tin với nhóm nữ mới. Bài hát debut của nhóm đã được chuẩn bị từ 2 năm trước. Tôi chắc chắn nhóm sẽ mang đến luồng gió mới cho ngành công nghiệp Kpop hiện nay”.