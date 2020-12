Nhóm nhập cảnh trái phép của bệnh nhân 1440 có 8 người?

Một phụ nữ vượt biên bằng xuồng với bệnh nhân 1440 khai rằng nhóm này có đến 8 người thay vì 6 người như thông tin ban đầu. 2/8 người đã về TP.HCM và Tây Ninh.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh Cà Mau vừa thông báo chi tiết về kết quả điều tra dịch tễ đối với chị Q.N.P. (30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, Cà Mau). Đây là người đã nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440.

Theo lời khai của người phụ nữ này, lúc 10h30 ngày 23/12, nhóm của chị P. gồm 8 người (trong đó có bệnh nhân 1440, 1451, 1452, 1453) tập trung tại một nhà trọ gần biên giới Việt Nam. Đến 1h30 ngày 24/12, họ đi xe máy băng qua vườn trái cây rồi vượt sông bằng xuồng đến huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Đến khoảng 3h ngày 24/12, 8 người tỏa ra các hướng. Chị P. đi taxi với 2 người khác. Đến Châu Đốc (An Giang), 2 người này xuống xe để về TP.HCM và Tây Ninh.

Như vậy, theo lời kể của chị P., trong nhóm 8 người. Trong đó, ngành y tế ghi nhận 4 trường hợp đã xác định danh tính đã dương tính với SAR-CoV-2.

Còn lại 2 người (về TP.HCM và Tây Ninh) và tài xế đi taxi đã chở chị P. vẫn chưa được xác định.

Xe chở bệnh nhân 1440. Ảnh: Nhật Tân.

Theo điều tra, khoảng 8h ngày 24/12, chị P. đi thêm một taxi khác (tài xế này đang cách ly tại An Giang, kết quả âm tính lần 1) về Thới Bình. Trong 2 ngày 24-25/12, chị P. tiếp xúc với 8 người đều là người thân.

Từ 26/12 đến sáng 29/12, chị P. đi chợ Trí Phải, tiếp xúc thêm 2 người thân từ TP.HCM về Thới Bình và dự đám giỗ có khoảng 10 người.

Đến tối 29/12, chị P. thuê taxi đi TP.HCM thì gia đình và cơ quan chức năng mới biết người này nhập cảnh cùng bệnh nhân 1440. Gia đình đã vận động chị P. và tài xế quay xe về Cà Mau để đưa đi cách ly. Hai người này có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

TP.HCM đã xác định 2 ca nhiễm liên quan nhóm nhập cảnh trái phép. Ảnh: Duy Hiệu.

Trước đó, theo lời khai của tài xế M.T.T. (30 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, An Giang), khoảng 2h ngày 24/12, anh này đón 6 người (5 nam, 1 nữ) tại cầu 3C ở ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú. Đến ngã tư Tân An, tỉnh Long An, một khách nam xuống xe để về Vĩnh Long (bệnh nhân 1400), một khách nữ khác về Đồng Tháp (bệnh nhân 1452).

Hơn 7h cùng ngày, anh T. cùng 4 khách nam còn lại xuống vỉa hè đường Tên Lửa (gần Bến xe Miền Tây, TP.HCM) để uống cà phê. 2/4 hành khách này sau đó được xác định dương tính với SAR-CoV-2.

Tài xế sau đó quay về hướng TP Long Xuyên (An Giang) và ghé tiệm cơm trên quốc lộ 62 để ăn sáng. Từ chiều 24/12 cho đến khi được đưa đi cách ly vào chiều 28/12, anh T. tiếp xúc với nhiều người ở An Giang, Kiên Giang, TP Cần Thơ và Sóc Trăng.

Tài xế này đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.