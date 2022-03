Nhóm nhạc Việt tan rã sau khi phát hành một MV

Quang Huy cho biết sau gần 2 năm chờ đợi, công ty RBW thông báo D1Verse tan rã. Nhóm phát hành MV đầu năm 2020 và biến mất suốt thời gian qua.

Ngày 5/3, thành viên Quang Huy thông báo nhóm nhạc D1Verse tan rã. Nam ca sĩ cho biết: “Sau gần 2 năm chờ đợi và cố gắng, đại diện phía RBW thông báo D1Verse không thể tiếp tục hoạt động được nữa. Qua mỗi ngày, hy vọng của chúng tôi đều ít đi một chút, nhưng không thể nói các thành viên không buồn và thất vọng về quyết định này”.

“Tiền bạc và sự nghiệp quan trọng, nhưng thứ tôi tiếc nuối nhất chính là thời gian của các thành viên và những người hâm mộ yêu quý nhóm. Thời gian là thứ không gì có thể mua lại được. Tôi chỉ xin trách công ty về vấn đề này”, Quang Huy chia sẻ. Nam ca sĩ cũng xin lỗi người hâm mộ vì không thể đưa ra thông tin sớm hơn.

D1Verse tan rã sau 2 năm ra mắt.

D1Verse gồm 6 thành viên là Huỳnh Hồng Phú (1996), An Quang Huy (1997), Trần Bình (1998), Đức Ứng (1998) và Minh Hoàng (2000). Họ được tuyển chọn thông qua chương trình sống còn We Will Debut và đào tạo bởi công ty giải trí nổi tiếng Hàn Quốc RBW. RBW là công ty quản lý của nhóm nhạc Mamamoo, Oneus, Onewe...

D1Verse phát hành được một MV là Monster vào tháng 2/2020. Sau đó, thành viên Trần Bình bị buộc rời nhóm vì scandal nói xấu tiền bối cùng công ty. Ngoài MV ra mắt, D1Verse không có nhiều hoạt động quảng bá và gần như mờ nhạt suốt 2 năm qua.

Các thành viên trong nhóm có kỹ năng thanh nhạc, vũ đạo tốt và MV đầu tư lớn. Họ được công chúng kỳ vọng bởi là nhóm nhạc của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Do đó, việc D1Verse biến mất suốt 2 năm và đột ngột thông báo tan rã khiến người hâm mộ tiếc nuối.