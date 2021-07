Nhóm nhạc phá vỡ lời nguyền tan rã sau 12 năm

12 năm kể từ ngày thành lập, CNBlue cảm thấy hạnh phúc vì vẫn tồn tại. Ba thành viên của nhóm cho biết cố gắng tạo ra sự khác biệt trong thời gian tới.

CNBlue là nhóm nhạc rock Kpop bắt đầu hoạt động từ năm 2009. Sau hàng loạt thăng trầm, CNBlue vẫn giữ được tinh thần lạc quan và tiến về phía trước, theo SCMP.

Ca sĩ chính kiêm nghệ sĩ guitar Jung Yong Hwa chia sẻ: "Không có nhiều thần tượng ra mắt cùng thời điểm với chúng tôi mà vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Trên thực tế, CNBlue đã trải qua nhiều thăng trầm và luôn có bóng dáng đồng hành của người hâm mộ. Điều này khiến chúng tôi hạnh phúc. Một trong những điểm mạnh của nhóm là có thể biểu diễn khi không có khán giả".

Ảnh hưởng từ dịch bệnh

Tháng 6, CNBlue biểu diễn tại sự kiện âm nhạc ảo có tên KContact 4U. Đây là dự án đầu tiên của nhóm kể từ sau khi phát hành EP thứ tám mang tên Re-Code.

KContact 4U là sự kiện không có khán giả. Thay vì thất vọng, buồn tủi, CNBlue cho hay họ cảm thấy đây là động lực để nhóm cố gắng hơn nữa.

CNBlue hạnh phúc dù biểu diễn không khán giả. Ảnh: SCMP.

Jung Yong Hwa bày tỏ: “Ngay cả khi không có dịp tiếp cận khán giả, tôi vẫn thấy đây là cơ hội tốt để tạo nên những kỷ niệm đẹp. Tôi và hai thành viên còn lại biết cách tưởng tượng ra đám đông trước mặt khi đang biểu diễn. Hơi khó nhưng chúng tôi đã quen với điều đó".

Tay trống Kang Min Hyuk đồng ý với quan điểm của đồng nghiệp và cho rằng việc không có khán giả là điều có thể khắc phục. Với Min Hyuk, CNBlue có nhiều thách thức lớn hơn phải vượt qua như việc cạnh tranh với những nhóm nhạc nổi tiếng ở Hàn Quốc.

“Thành thật mà nói, không có khán giả là điều khó khăn với một ban nhạc nhưng không nhiều. Chúng tôi phải làm việc thật chăm chỉ để thể hiện nhiệt huyết, đam mê của nhóm dù không có người xem. CNBlue là nhóm nhạc chuyên nghiệp nên sẽ vượt qua hết", Min Hyuk nói.

Hiện tại, CNBlue chỉ còn ba thành viên. Lee Jong Hyun đã rời nhóm sau khi dính cáo buộc về tình dục vào năm 2019.

Giống như đa số nhóm nhạc khác, CNBlue cũng phải chịu ảnh hưởng bởi Covid-19.

"Chúng tôi không thể gặp trực tiếp người hâm mộ nhưng bằng cách nào đó, văn hóa trực tuyến đã giúp nhóm có thể trò chuyện với khán giả dưới hình thức online. CNBlue vẫn chờ đại dịch kết thúc và sẽ sớm mở buổi hòa nhạc trực tiếp. Hiện tại, nhìn lại những điều bình thường, chúng tôi cũng thấy quý giá", Jung Shin nói.

Nam ca sĩ trải lòng: "Khi chúng tôi làm nhạc là lúc cả nhóm cảm thấy có thể thả hồn vào đó. Nếu chúng tôi muốn chơi rock, chúng tôi sẽ chơi rock. Album tiếng Hàn gần đây của nhóm là Re-Code thiên về rock ballad, đĩa đơn tiếng Nhật Zoom nghiêng về pop hơn".

Kang Min Hyuk tâm sự: “Hiện tại, chúng tôi đang ở trong khoảng thời gian mọi thứ chậm hơn bình thường. Nhân dịp này, CNBlue lên ý tưởng về những điều có thể làm sau khi mọi thứ trở lại như cũ".

Jung Yong Hwa vui vì ban nhạc vẫn còn bên nhau sau 12 năm. Ảnh: SCMP.

Ngưỡng mộ BTS

Bên cạnh những chia sẻ về nhóm, thành viên CNBlue nhắc tới BTS.

Jung Yong Hwa nói: “Một điều mà không ai hỏi chúng tôi đó là suy nghĩ của nhóm về BTS. Chúng tôi yêu BTS và cảm thấy họ là nhóm nhạc tuyệt vời từ những ngày đầu tiên. Khi mới ra mắt, BTS đã rất khiêm tốn. Chúng tôi nhận định rằng chắc chắn nhóm thành công và đúng là như vậy".

Lee Jung Shin cho rằng BTS là nhóm nhạc khác biệt đối với CNBlue.

Nam ca sĩ nhận định nhóm nhạc 7 thành viên có cách làm nhạc đặc biệt từ lời bài hát đến thông điệp, ý nghĩa sâu xa. "Chúng tôi đã gặp họ tại buổi trao giải ngày trước. Tôi đã hỏi rằng họ thường làm gì vào ngày nghỉ, BTS cho biết họ vẫn làm việc. Thật ngưỡng mộ".

Sau khi dành nhiều lời khen cho BTS, Jung Yong Hwa cho hay ngoài những nhóm nhạc nổi tiếng, dàn tân binh của FNC Entertainment (công ty chủ quản của CNBlue) như Cherry Bullet hay P1Harmony cũng đáng được ngưỡng mộ.

CNBlue hiện chỉ hoạt động với ba thành viên. Ảnh: SCMP.

Cuối cùng, ba thành viên nói về dự định trong tương lai gần. "Trong những năm qua, CNBlue đã thể hiện nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Chúng tôi vẫn đang suy nghĩ để tiếp tục phát triển trong tương lai. CNBlue sẽ cân nhắc xem có thể làm gì được hơn thế. Hy vọng khán giả đón nhận", Kang Min Hyuk bày tỏ.

CNBlue là nhóm nhạc rock người Hàn Quốc, thành lập vào tháng 8/2009 tại Nhật Bản với mini album đầu tay mang tên Now or Never. Nhóm nhạc được coi là "F.T Island thứ hai" do cùng chung công ty quản lý với F.T Island thuộc FNC Music.

Khi ra mắt, CNBlue có 4 thành viên gồm Lee Jong Hyun, Kang Min Hyuk, Lee Jung Shin và Jung Yong Hwa. Sau khi dính bê bối tình dục vào năm 2019, Lee Jong Hyun đã rời nhóm.