Nhóm nhạc phá bỏ điều cấm kỵ của Kpop

Chuyên gia nhận định BTS biết cách sử dụng quyền lực ngôi sao để lên tiếng về các vấn đề chính trị, xã hội nhức nhối trên toàn cầu.

Trong bài viết đăng ngày 16/6, tờ The Korea Herald gọi BTS là nhóm nhạc phá bỏ điều cấm kỵ ở Kpop. Tờ The Korea Herald chỉ ra âm nhạc là công cụ để các ca sĩ truyền tải thông điệp xã hội. Đặc biệt, các ca sĩ phương Tây thường sử dụng nền tảng của họ để lên tiếng về vấn đề xã hội.

Tuy nhiên, từ trước đến nay, ca sĩ Hàn Quốc thường né tránh những chủ đề có thể gây tranh cãi. Họ chọn cách im lặng trước các vấn đề xã hội thay vì động chạm để rồi gây ra các cuộc tranh luận trên phương tiện truyền thông.

Nhưng trong suốt những năm qua, BTS - với tư cách một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới - đã góp phần vận động, thay đổi xã hội.

BTS nhiều lần lên tiếng về các vấn đề xã hội.

Sử dụng quyền lực ngôi sao

Tháng 5, BTS đến thăm Nhà Trắng để thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về sự đại diện của châu Á và giải quyết sự gia tăng tội ác chống đối người châu Á. Nhân cơ hội, BTS lên tiếng và nâng cao nhận thức về vấn đề này.

Suga đã có một phát biểu ngắn trong sự kiện. “Khác biệt không có gì sai cả. Tôi nghĩ sự bình đẳng bắt đầu khi chúng ta cởi mở và đón nhận tất cả khác biệt”, nam rapper nói.

Thành viên Ji Min chia sẻ: "Chúng tôi bàng hoàng khi số lượng tội ác vì thù hận ngày càng gia tăng, bao gồm tội ác nhắm đến người Mỹ gốc Á. Để chấm dứt vấn đề này và ủng hộ lẽ phải, chúng tôi muốn tận dụng cơ hội để nói lên quan điểm của bản thân lần nữa".

Trao đổi với The Korea Herald, nhà phê bình văn hóa Jang Duk Hyun cho biết chuyến thăm Nhà Trắng của BTS đã cho thấy nhóm nhạc sử dụng “quyền lực ngôi sao” tốt như thế nào và họ có thể gắn kết nhiều kiểu người với nhau ra sao.

“BTS không chỉ là một nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc mà đại diện cho cả cộng đồng châu Á. Khi tội ác chống đối người châu Á đang gia tăng, BTS là một nhóm có thể thu hút sự chú ý đến các vấn đề bằng cách sử dụng sức ảnh hưởng và âm nhạc của họ”, Jang nói với The Korea Herald.

“BTS cũng hoạt động tích cực hơn trên mạng xã hội so với các nghệ sĩ Kpop khác. Nhóm nhạc thường sử dụng các nền tảng để truyền bá thông điệp đến hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Đó là lý do nhóm nhạc có thể được coi là ‘người dẫn đầu các vấn đề toàn cầu’”, chuyên gia nói thêm.

Nhóm nhạc cũng sử dụng sức ảnh hưởng để đưa ra những tin tức tích cực, đặc biệt thông qua Army (tên fan của BTS). Fan là những người đã làm việc với nhóm nhạc để giúp họ truyền đi thông điệp.

Người hâm mộ BTS đã ủng hộ phong trào BLM (Black Lives Matter). Khi đó, các cuộc biểu tình diễn ra trên toàn nước Mỹ nhằm chống lại sự bất bình đẳng chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát.

Người hâm mộ BTS đã làm việc trên nhiều nền tảng khác nhau để giúp nâng cao nhận thức về đối xử bất bình đẳng và góp phần tạo ra một cộng đồng chống phân biệt chủng tộc. Nhiều người hâm mộ đã đăng những lời động viên.

BTS cũng đang mở rộng tầm ảnh hưởng với tư cách đại sứ thanh niên toàn cầu. Nhómnnhạc đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 76. Họ tham dự sự kiện với tư cách “đặc phái viên tổng thống về thế hệ tương lai và văn hóa”.

BTS mạnh dạn đề cập đến những vấn đề được xem là nhạy cảm ở Hàn Quốc.

BTS đã hợp tác với UNICEF vào năm 2017 trong chiến dịch chống bạo lực Love Myself nhằm làm sáng tỏ vấn đề bạo lực đối với thanh thiếu niên và trẻ em.

Nhóm cũng đưa ra một tuyên bố nhằm lên án sự việc của George Floyd - người đàn ông người Mỹ gốc Phi - vào năm 2020. “Chúng tôi chống lại sự phân biệt chủng tộc. Chúng tôi lên án bạo lực. Bạn, tôi và chúng ta đều có quyền được tôn trọng. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng nhau”, nhóm viết trên Twitter vài ngày sau khi một sĩ quan cảnh sát giết chết George Floyd một cách dã man.

Năm 2021, nhóm nhạc chia sẻ trải nghiệm của họ về phân biệt đối xử trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát và sự thù địch đối với người Mỹ gốc Á leo thang.

Big Hit Music - công ty quảng lý của BTS - cũng là một ngoại lệ. Trong khi nhiều công ty trong ngành chọn im lặng về vấn đề chính trị, xã hội, Big Hit Music lại cùng BTS ủng hộ phong trào chống phân biệt chủng tộc và quyên góp 1 triệu USD cho Black Lives Matter.

Nhóm nhạc ngoại lệ

Kpop đã có một lịch sử lâu dài trong việc tránh xa các vấn đề chính trị và xã hội, chủ yếu là vì lo sợ nó ảnh hưởng đến vấn đề kinh doanh. Nhưng kể từ khi ra mắt vào năm 2013, BTS đã dần thay đổi quan điểm đó.

BTS đã phá vỡ những điều cấm kỵ của Kpop bằng cách lên tiếng về những chủ đề có thể gây tranh cãi. 7 thành viên nói lên suy nghĩ của họ thông qua âm nhạc. Họ nói về sức khỏe tinh thần, quyền của LGBTQ và áp lực để thành công. Tất cả đều là những chủ đề khó được yêu thích ở Hàn Quốc.

BTS bước vào giai đoạn phát triển sự nghiệp cá nhân.

Tomorrow - một ca khúc trong album Skool Luv Affair năm 2014 - thể hiện những khó khăn mà giới trẻ phải đối mặt hiện nay. Mixtape năm 2016 của Suga mang tên So Far Way đề cập đến nỗi đau, sự bất an và cô đơn mà anh cảm nhận khi nhìn thấy những người khác theo đuổi giấc mơ của họ.

Nhóm nhạc cũng đã thảo luận cởi mở về mối quan hệ đồng giới, dù điều này có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ bởi Hàn Quốc còn bảo thủ về vấn đề này. Trưởng nhóm RM từng bày tỏ sự ngưỡng mộ với bài hát nổi tiếng Same Love của Macklemore và Ryan Lewis. Đây là một ca khúc về cộng đồng LGBTQ.

Nhà phê bình âm nhạc Lim Jin Mo cho biết BTS đã trở thành một biểu tượng quốc tế thông qua những album chạm đến cảm xúc và sự không chắc chắn của giới trẻ trong xã hội ngày nay.

Ông nói thêm nhóm nhạc sinh ra ở Hàn Quốc trở thành một nhân vật biểu tượng thông qua âm nhạc của họ, khiến Liên Hợp Quốc và Nhà Trắng trở nên hấp dẫn khi hợp tác với họ để nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội.

“Hầu hết bài hát Kpop nói về tình yêu, nhưng BTS thì khác. Nhóm nhạc đặt niềm tin vào âm nhạc của họ. Đó là lý do mọi người cộng hưởng với các ca khúc của nhóm rất nhiều. Điều này đã mở đường cho BTS trở thành biểu tượng của sự đa dạng”, Lim Jin Mo nhận định.

Vừa qua, BTS thông báo tạm thời dừng các hoạt động nhóm để tập trung phát triển sự nghiệp riêng. Big Hit Music cho biết mỗi thành viên trong nhóm nhạc sẽ “dành thời gian để trưởng thành. Điều này giúp nhóm nhạc có được thành công lâu dài trong tương lai”.

J-Hope sẽ là thành viên đầu tiên hoạt động solo. Dự án solo sắp tới của những thành viên khác có mặt trên các nền tảng âm nhạc trong tương lai.