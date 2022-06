Nhóm nhạc nữ thiếu may mắn

Đội hình tài sắc toàn diện song WJSN vẫn không thể bứt phá ở Kpop. Thậm chí, danh hiệu quán quân Queendom 2 cũng chưa thể giúp nhóm có được sự công nhận của khán giả.

WJSN hay còn được biết đến với tên gọi Cosmic Girls là nhóm nhạc nữ Hàn – Trung gồm 13 thành viên, hoạt động dưới sự quản lý của Starship và Yuehua Entertainment.

Nhóm ra mắt khán giả năm 2016 với mini album đầu tay Would You Like và ca khúc chủ đề Momomo. 13 cô gái theo đuổi phong cách đa dạng với thế mạnh là sự đồng đều trong đội hình cũng như năng lực của các thành viên. Thế nhưng, suốt 6 năm hoạt động, đến nay WJSN vẫn còn là cái tên khá xa lạ với khán giả.

Ngay trên sóng truyền hình, SeolA - một trong những thành viên chủ chốt của nhóm nhạc nhà Starship bày tỏ sự thất vọng vì những cố gắng của nhóm không được đền đáp xứng đáng: "Tôi thật sự không muốn nhắc đến điều này nhưng đến giờ, WJSN không phải nhóm nhạc nổi tiếng, có nhiều cúp ở các show âm nhạc hay thậm chí là ca khúc đại diện cho nhóm. WJSN cứ ở tầm trung mãi khiến tôi bực bội".

WSJN là nhóm nữ đông thành viên nhất Kpop với 13 người. Ảnh: Naver.

Mang theo nỗi thất vọng cũng là hy vọng thay đổi vận mệnh bước vào Queendom 2, các cô gái nhà Starship đã vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm như Hyolyn, Loona, VIVIZ, Brave Girls… để giành ngôi vị cao nhất.

Thế nhưng vận xui vẫn chưa ngừng đeo bám khi nhóm bị nghi ngờ gian lận kết quả vào đêm cuối.

Khởi đầu không thuận lợi

Trước khi ra mắt, WJSN đã được kỳ vọng là một trong những nhóm nhạc có khả năng bứt phá ở Kpop. Tuy nhiên, thời điểm nhóm ra mắt lại không gặp thuận lợi.

Năm 2016 chứng kiến sự ra đời của một số nhóm nữ đình đám như BlackPink – đàn em của huyền thoại 2NE1 hay I.O.I – nhóm nhạc bước ra từ show tuyển chọn tài năng ăn khách nhất xứ Hàn Produce 101. Đây cũng là thời điểm mà TWICE – "gà cưng" nhà JYP - bắt đầu chiếm lĩnh thị trường trong nước với hai “bản hit quốc dân” là Cheer Up và TT.

Là nhóm nhạc thuộc công ty tầm trung, không khó hiểu khi màn ra mắt của WJSN bị đánh giá mờ nhạt. Suốt 6 năm hoạt động, girl group nhà Starship chỉ đứng hạng trung mà không thể bứt phá.

Dù vẫn được công chúng biết đến, duy trì số lượng album tiêu thụ đều đặn và tham gia nhiều show lớn nhỏ, WJSN vẫn chưa thể đưa tên tuổi của họ lên tầm cao mới, bởi không có bản hit cũng như chưa thể đạt hạng nhất trên các BXH âm nhạc.

WJSN có nhiều thành viên vốn đã được khán giả biết đến trước khi ra mắt. Ảnh: Twitter.

Theo Quora, WJSN theo đuổi định hướng âm nhạc chất lượng, mang phong cách khác biệt so với nhiều nhóm nữ cùng thời.

Trong khi BlackPink, (G)I-DLE nổi tiếng ở nước ngoài với concept girl crush, các nhóm như TWICE, I.O.I, Gfriend lại được yêu mến ở Hàn Quốc nhờ hình tượng ngây thơ, trong sáng. Một số nhóm theo đuổi phong cách quyến rũ như AOA hay EXID gặp không ít khó khăn trong thời gian đầu hoạt động nhưng sau đó đã có những dấu ấn đậm nét ở Kpop.

Thế nhưng, không đi theo những định hướng đã được khán giả tiếp nhận, WJSN lựa chọn hình tượng các cô gái mang vẻ bí ẩn ngay từ khi mới ra mắt.

Đối với một nhóm nhạc đông thành viên lại không nằm trong công ty BIG 3, hướng đi này của Starship không những không mang lại sự chú ý cho WJSN mà còn khiến nhóm không có cơ hội tiếp cận số đông khán giả bởi hình tượng mới lạ, khá kén gu người Hàn.

Trang Naver cho rằng một yếu tố khác khiến WJSN không nhận được sự chú ý của công chúng là bởi đội hình đông thành viên đều có giọng hát tốt nhưng lại thiếu màu sắc khác biệt trong nhóm.

Một trường hợp điển hình chứng minh sự quan trọng của màu sắc độc đáo trong nhóm có thể kể đến Rosé (BlackPink) hay Park Bom (2NE1).

Cả hai không được đánh giá cao về kỹ thuật thanh nhạc song họ lại là nhân tố nổi bật giữa dàn idol cùng thời nhờ màu giọng khác biệt. Cũng nhờ sự độc đáo đó mà Rosé và Park Bom được lựa chọn làm giọng ca chính thay vì Ji Soo và Minzy - những người có giọng hát ổn định và nội lực hơn khi biểu diễn. Đây có thể coi là “âm thanh đại diện” khi nhắc đến những nhóm nhạc này.

Với EXO hay SNSD – những nhóm nhạc sở hữu giọng hát tốt đồng đều giống WJSN nhưng vẫn nổi tiếng chỉ đơn giản bởi họ đến từ các công ty lớn.

Sự rời đi của các thành viên người Trung Quốc

Trong một nhóm nhạc đông thành viên như WJSN, việc một cá nhân trở nên nổi tiếng hơn các thành viên khác là điều dễ hiểu. Song sự nổi tiếng của một thành viên cũng ít nhiều giúp nhóm nhận được sự chú ý của công chúng.

3 thành viên người Trung Quốc có sự nghiệp thành công ở quê nhà. Ảnh: Twitter.

Song ở trường hợp của Cosmic Girls, người có mức độ phủ sóng lớn nhất trong nhóm lại là 3 thành viên người Trung Quốc. Trong đó, Cheng Xiao nhanh chóng nhận được nhiều cảm tình của người hâm mộ, thậm chí lấn át các thành viên Hàn Quốc nhờ gương mặt khả ái và vũ đạo điêu luyện. Truyền thông còn đánh giá Trình Tiêu là "át chủ bài" trong nhóm nhạc nữ gồm 13 thành viên.

Năm 2017, nữ idol sinh năm 1998 trở thành cố vấn vũ đạo cho chương trình Produce 101 phiên bản Trung Quốc. Màn thể hiện chuyên nghiệp của cô trong cương vị là ban cố vấn khiến công chúng có cái nhìn khác về nữ ca sĩ trẻ tuổi. Sau khi chương trình lên sóng, Cheng Xiao trở thành cái tên được săn đón tại quê nhà.

Bên cạnh đó, Xuan Yi, Mei Qi là hai thành viên được cử đi tham gia chương trình Produce 101 phiên bản Trung Quốc với mong muốn phủ sóng tên tuổi của WJSN ở thị trường Trung Quốc. Hai cô gái sau đó đã đạt vị trí cao nhất vào đêm chung kết và giành suất debut với Rocket Girls.

Khác hẳn thị trường Kpop, Cheng Xiao, Xuan Yi và Mei Qi đều có sự nghiệp tỏa sáng tại quê nhà. Bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng cả 3 thành viên đều có khả năng không trở lại Hàn mà hoạt động solo tại Trung Quốc. Thông tin chưa được xác nhận song lần cuối cùng họ xuất hiện cùng nhóm là đợt comeback với Dreams Come True vào năm 2018.

4 năm trôi qua, đến nay WJSN đã phát hành rất nhiều sản phẩm âm nhạc mà không có 3 thành viên người Trung Quốc. Tuy lượng fan quốc tế giảm đáng kể, những ca khúc sau này của nhóm với đội hình 10 thành viên thuần Hàn lại nhận được tín hiệu tích cực ở quê nhà.

Bona là một trong những thành viên có bước đột phá trong sự nghiệp. Ảnh: Naver.

Không phủ nhận các thành viên Trung Quốc đã có những đóng góp không nhỏ trong việc xây dựng danh tiếng của nhóm ở thị trường nước ngoài song chính vì sự nổi tiếng quá chênh lệch của họ so với các thành viên khác cũng là một trong yếu tố khiến WJSN không nhận được cảm tình của khán giả xứ Hàn.

Đó là lý do sự rời đi của 3 thành viên người Trung lại khiến nhóm nhận được sự ủng hộ của fan Kpop.

Những sản phẩm sau này của "gà nhà" Starship đều ghi nhận những kết quả khởi sắc. Theo đó, một số thành viên đã bắt đầu nhận được sự chú ý của công chúng cũng như có cơ hội để thể hiện bản thân ở những khía cạnh và lĩnh vực khác nhau.

Trong đó, Bona là cái tên đã vụt sáng thành sao sau thành công với vai phụ trong Twenty Five, Twenty One hồi đầu năm. Nữ idol sinh năm 1995 hứa hẹn là cái tên phủ sóng rộng rãi trong thời gian tới khi hàng loạt dự án phim ảnh đang xếp hàng chỉ để đợi cô nhận lời.

Thành công từ bộ phim này giúp Bona thăng hạng đáng kể trên BXH thương hiệu danh tiếng. Trong suốt thời gian phim phát sóng đến nay, cô luôn đứng trong top đầu, thậm chí vượt qua cả Jennie (BlackPink) để giành ngôi quán quân.

Danh tiếng của Bona và chiến thắng từ Queendom giúp nhóm có những bước khởi sắc đáng kể. Ảnh: Naver.

Ở BXH thương hiệu nhóm, thành công của Bona cùng những nỗ lực của WSJN tại Queendom 2 đã giúp các cô gái nhà Starship có bước tiến mạnh mẽ, ghi tên vào top 10 girl group nổi tiếng nhất Kpop trong nhiều tháng gần đây.

Sau khi đăng quang tại Queendom 2, nhóm đã thông báo về sự trở lại vào ngày 5/7. Cũng cùng lúc đó, họ lại vướng phải tin gây tranh cãi trong dư luận. Nhóm bị nghi ngờ đã thao túng kết quả để chiến thắng vào đêm chung kết.

Đã lên tiếng khẳng định về sự minh bạch kết quả song sự cố này ít nhiều làm ảnh hưởng đến hình ảnh nhóm, nhất là trong thời điểm chuẩn bị comeback.