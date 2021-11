Nhóm nhạc nữ theo phong cách '6 tiên nữ đánh mất đôi cánh'

Lấy ý tưởng từ câu chuyện thần thoại nước Anh, nhóm nhạc nữ Pixy xây dựng thế giới quan riêng biệt, độc đáo về "6 nàng tiên lạc mất đôi cánh".

Trong văn hóa dân gian ở miền tây nam nước Anh, "pixy" (hay còn gọi là pixie) là cụm từ chỉ những nàng tiên nhỏ bé mang tính cách tinh nghịch. Người ta cho rằng pixy giúp đỡ con người với công việc nội trợ, ban phước lành cho những ai mến mộ chúng, nhưng đôi khi chúng có thể dẫn khách du lịch đi lạc như một trò tiêu khiển.

Sự tích thần thoại này đã truyền cảm hứng cho nhóm nhạc Kpop Pixy, giúp họ hình thành nên màu sắc âm nhạc và phong cách riêng của mình. Qua những ca khúc pop-rock mạnh mẽ, sôi động, Pixy mong muốn truyền tải câu chuyện về "6 tiên nữ lạc mất đôi cánh".

Phong cách chủ đạo của Pixy được truyền cảm hứng từ văn hóa dân gian nước Anh. Ảnh: Naver.

Concept độc đáo dựa trên thần thoại

Phong cách chủ đạo của Pixy là sự kết hợp độc đáo giữa hình ảnh u ám, đen tối và thế giới quan riêng biệt.

Tựa như cuốn cổ tích, mỗi ca khúc của Pixy đưa người nghe tới câu chuyện khác nhau. Với ca khúc ra mắt Wings, nhóm kể lại câu chuyện về 6 nàng tiên vốn không có cánh từ khi sinh ra. Để tìm lại đôi cánh của mình, họ tới gặp một mụ phù thủy, và rồi vô tình "đi lang thang trong sự cám dỗ". Tới ca khúc chủ đề thứ hai Let Me Know, Pixy miêu tả một cách ẩn dụ về việc 6 nàng tiên không thể vượt qua cám dỗ của mụ phù thủy và "bị bắt giữ bởi lòng tham".

"Tôi thực sự cảm thấy tự hào với concept chúng tôi đang theo đuổi", thành viên Ella chia sẻ trong buổi phỏng vấn qua video với SCMP.

Ella tiết lộ: "Ban đầu, một số thành viên cảm thấy lo lắng về việc liệu chúng tôi có khả năng truyền tải trọn vẹn chủ đề và câu chuyện không, nhưng tôi nghĩ chúng tôi rất phù hợp với phong cách được đưa ra, và nhóm đã dần phát triển theo concept riêng của Pixy kể từ khi ra mắt".

Nữ ca sĩ Dia cho biết vào thời điểm cô được Allart Entertainment - công ty chịu trách nhiệm quản lý Pixy - thông báo về phong cách chủ đạo của nhóm, cô đã hào hứng với "concept đầy sáng tạo".

"Thành thật mà nói, trong nhạc pop thần tượng, tôi ưa chuộng hình tượng mang màu sắc đen tối, kịch tính này hơn là phong cách trong sáng. Do vậy, tôi vui khi được trở thành một phần của nhóm", nữ ca sĩ bày tỏ.

Miêu tả về phong cách chủ đạo Pixy theo đuổi, thành viên Sat Byeol phân tích: "Mặc dù đây là câu chuyện giả tưởng, nhưng cuộc đấu tranh và thành công trong đó chính là phép ẩn dụ cho nhóm. Chúng phản ánh hành trình của chúng tôi dưới tư cách nghệ sĩ".

Chia sẻ với Sports Today, nữ ca sĩ Ella tiết lộ thành viên Sat Byeol là người đóng góp nhiều nhất vào phong cách chủ đạo và thế giới quan của Pixy. "Trong số các thành viên, cô ấy là người nắm bắt và dẫn dắt thế giới quan tốt nhất", Ella khẳng định.

Sat Byeol bật mí: "Đầu tiên, tôi đưa ra ý tưởng về thế giới quan thứ nhất. Tiếp đó, phân cảnh một kẻ lạ mặt cố tình lôi kéo các thành viên và cảm thấy ghen tỵ với họ cũng là ý tưởng của tôi". Nữ ca sĩ cho biết cô thích suy nghĩ về những ý tưởng này khi ở nhà một mình.

Thế giới quan riêng biệt đóng vai trò quan trọng giúp Pixy kết nối với khán giả. Ảnh: Naver.

Khi đề cập tới nguyên nhân khiến Pixy quyết định tạo nên thế giới quan riêng biệt, cô chia sẻ: "Trên thực tế, concept mang màu sắc đen tối này có thể đem lại cảm giác 'dữ dội và khó hiểu'. Do vậy, chẳng phải sẽ hiệu quả hơn nếu chúng tôi xâu chuỗi câu chuyện và thể hiện".

Ella cho biết vì phong cách chủ đạo nhóm theo đuổi có thể khó tiếp cận, nên việc xây dựng thế giới quan là quan trọng.

"Tôi thấy lo lắng. Tôi thích việc ra mắt với phong cách có màu sắc đen tối, nhưng có một số người cho rằng concept này 'quá dữ dội' hay 'quá đáng sợ'. Tuy nhiên, họ đã chấp nhận và cố gắng thấu hiểu concept này bằng cách giải quyết và diễn giải các khía cạnh trực quan", nữ ca sĩ chia sẻ.

Không bị giới hạn bởi phong cách nhất định

Hầu hết ca khúc và MV của Pixy mang theo màu sắc ma thuật - yếu tố thường được thể hiện một cách mạnh mẽ, dữ dội và u ám. Pixy không phải nhóm nhạc duy nhất tập trung xây dựng thế giới quan riêng biệt nhằm thu hút sự chú ý từ người hâm mộ, và họ cũng không phải nhóm duy nhất theo đuổi phong cách bí ẩn với dòng nhạc chủ đạo là pop và rock. Một số nhóm nhạc tiêu biểu đi theo phong cách này ngoài Pixy gồm có Dreamcactcher và Purple Kiss.

Tuy nhiên, Pixy không tập trung thể hiện duy nhất một khía cạnh của nhóm. Họ cố gắng đem lại nhiều hình ảnh khác nhau, và điều này được thể hiện rõ qua MV hoạt hình khoa học viễn tưởng Moonlight ra mắt vào tháng 10, hay MV đặc biệt ghi lại hành trình hoạt động của nhóm Still With Me.

Da Jeong cho biết dù âm nhạc Pixy phát hành có màu sắc khá u ám và kịch tính, nhưng concept của nhóm vốn truyền tải hình ảnh những nàng tiên "hay phá rối, vui vẻ, có tính cách tựa trẻ con", nên nữ ca sĩ hy vọng nhóm sớm thể hiện điều này.

"Chúng tôi muốn thử sức và thử thách bản thân với bất cứ điều gì. Chúng tôi muốn mở rộng phạm vi âm nhạc của mình và thông qua đó, thể hiện phong cách và màu sắc âm nhạc độc đáo của PIXY", nhóm nhạc chia sẻ trong cuộc phỏng vấn cùng Kpopmap.

Đề cập tới album Fairy forest: Temptation ra mắt vào ngày 7/10, thành viên Ella tiết lộ đợt comeback này đánh dấu sự kết thúc của thế giới quan.

Dia tiết lộ: "Khán giả có thể coi lần comeback này như tập cuối cùng trong mùa phim đầu tiên".

Theo Pixy, dưới tư cách tân binh, để thể hiện chính xác màu sắc của nhóm, các thành viên đã quyết định theo đuổi phong cách u tối hơn và tập trung vào thế giới quan. Hiên tại, nhóm muốn quảng bá bản thân.

"Từ giờ trở đi, chúng tôi muốn các thành viên tham gia tích cực vào quá trình thực hiện album, đón nhận thử thách mới trong khi theo đuổi nhiều thể loại, phong cách khác nhau", Pixy khẳng định.