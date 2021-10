Nhóm nhạc nữ mới của Kpop

SinB, Eun Ha và Umji dự định tái ra mắt dưới tư cách nhóm nhạc 3 thành viên của công ty giải trí Big Planet Made.

Ngày 6/10, Tenasia đưa tin SinB, Eun Ha, Umji - 3 cựu thành viên GFriend - dự định ra mắt trong nhóm nhạc mới trực thuộc công ty giải trí Big Planet Made. Hiện Big Planet Made chưa tiết lộ thông tin cụ thể về thời điểm ra mắt và tên gọi của nhóm.

Tại bài đăng thông báo, nữ ca sĩ Umji tiết lộ: "Trong tương lai, Eun Ha, SinB và tôi cùng hoạt động dưới tư cách nhóm nhạc 3 thành viên". Theo Umji, đây là hướng đi được họ lựa chọn sau khi thảo luận và cân nhắc nhiều phương án khác nhau.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới những người hâm mộ đã chờ đợi chúng tôi trong thời gian dài", Eun Ha chia sẻ. Ngoài ra, SinB cho biết cô cảm thấy vừa lo lắng vừa vui mừng trước bước ngoặt mới trong sự nghiệp của GFriend.

SinB, Eun Ha và Umji tái ra mắt dưới tư cách nhóm nhạc 3 thành viên. Ảnh: Big Planet Made.

Trước đó, vào ngày 22/5, Source Music thông báo GFriend chính thức tan rã sau khi toàn bộ thành viên quyết định chấm dứt hợp đồng. Được đánh giá là nhóm nhạc nhiều tiềm năng, có độ nổi tiếng ổn định, thông tin tan rã của GFriend khiến người hâm mộ Kpop không khỏi bất ngờ.

Sau khi rời Source Music, 3 thành viên còn lại của GFriend là Ye Rin, So Won và Yuju lần lượt ký hợp đồng độc quyền cùng các công ty Sublime Artist Agency, Konnect Entertainment và IOK Company. Cả ba quyết định theo đuổi sự nghiệp cá nhân dưới vai trò ca sĩ hoặc diễn viên.

Năm 2015, GFriend chính thức ra mắt công chúng với mini album Season of Glass cùng bài hát chủ đề Glass Bead. Các ca khúc tiêu biểu của nhóm gồm Rough, Me Gustas Tu, Time For The Moonlight...

Big Planet Made là công ty giải trí mới được thành lập vào cuối tháng 9. Sau nữ ca sĩ Soyou (cựu thành viên Sistar), Eun Ha, SinB và Umji trở thành 3 nghệ sĩ tiếp theo ký hợp đồng cùng công ty.